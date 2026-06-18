Топливный кризис в России: как новая тактика ударов Украины по НПЗ бьет по рынку РФ

Украинские беспилотники всё чаще наносят удары не по самим нефтеперерабатывающим заводам России, а по их важнейшим технологическим узлам.

Украинские удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли становятся все более эффективными благодаря новой тактике. Если раньше основной целью были сами нефтеперерабатывающие заводы, то теперь беспилотники все чаще поражают ключевые узлы вторичной переработки, восстановление которых требует значительно больше времени и ресурсов, пишут аналитики "Радио Свобода".

Эксперты отмечают, что современные атаки направлены не на резервуары или первичные установки перегонки нефти, а на сложное специализированное оборудование, в частности гидрокрекинговые установки. Именно они превращают полуфабрикаты в готовые нефтепродукты, такие как дизельное топливо.

В отличие от базовых элементов НПЗ, такие агрегаты являются высокотехнологичными, требуют индивидуального производства и имеют длительные сроки поставки. Из-за санкций и ограниченного доступа к западным технологиям их замена может затягиваться на месяцы.

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Еще одной особенностью новой кампании стали многократные удары по одним и тем же объектам. Если раньше поврежденные предприятия возобновляли работу за несколько дней, то теперь повторные атаки значительно затягивают ремонтные работы.

Показательным примером стал нефтеперерабатывающий комплекс в Туапсе на Черном море, который в течение последних месяцев неоднократно подвергался атакам. По оценкам аналитиков, объемы перевалки нефти там в мае упали на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Последствия для российского топливного рынка

Российские власти впервые фактически признали влияние украинских ударов на работу топливно-энергетического комплекса. В Москве сообщили о сокращении производства из-за внеплановых ремонтов и проблем с поставками.

По данным международных аналитических компаний, в мае простаивали установки вторичной переработки общей мощностью более 1,2 млн баррелей в сутки. Особенно заметно выросли потери именно среди гидрокрекинговых установок.

В то же время производство дизельного топлива в России в апреле и мае сократилось примерно на 10% ежемесячно.

Дефицит топлива и запреты на экспорт

На фоне растущих проблем с переработкой Москва уже ввела ограничения на экспорт бензина и авиационного топлива. Сообщается также о перебоях с продажей топлива в ряде регионов РФ и в оккупированном Крыму, где местами наблюдаются очереди на заправках и панические закупки.

По информации российских СМИ, ограничения коснулись как минимум 14 регионов страны.

Приближается ли критическая точка?

Аналитики пока не говорят о полном коллапсе российской нефтяной системы. Россия уже сталкивалась с локальными топливными кризисами и раньше. Однако эксперты отмечают, что нынешние удары постепенно истощают способность отрасли адаптироваться к новым потрясениям.

Особую опасность для Кремля представляет не столько сама потеря отдельных мощностей, сколько накопление проблем, когда восстановление становится всё сложнее и дороже, а запасы прочности системы постепенно сокращаются.

Эффективность ударов по НПЗ в России

По оценкам западных экспертов, в 2026 году украинская кампания ударов по российской энергетической инфраструктуре стала значительно более масштабной, чем в прошлом году, и уже начинает оказывать ощутимое давление на топливный сектор России.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко пояснил, что в случае, если нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), расположенные в европейской части России, потеряют хотя бы 50% своих мощностей, то остальная часть нефтеперерабатывающей отрасли не сможет удовлетворить потребности как экспорта нефтепродуктов, так и внутреннего потребителя.

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