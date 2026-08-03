В Белгороде после атаки дронов горит университет, где разрабатывали БПЛА (видео)

В университете проектировали автоматизированную систему управления БПЛА.

Ночью беспилотники атаковали российский Белгород, после чего в Белгородском государственном технологическом университете (БГТУ) начался масштабный пожар. Об этом пишет тг-канал "Пепел Белгород", публикуя видео.

"Там всё горит – прям всё", - комментирует видео местная жительница.

По данным издания, в самом университете разрабатывали и тестировали БПЛА, именно на этот корпус и пришелся удар беспилотников, здание полностью сгорело.

Видео дня

Как пишет Astra, в БГТУ проектировали автоматизированную систему управления БПЛА на базе микропроцессора "Миландр". При этом в университете заявляли, что разработка имеет гражданское применение и предназначена для мониторинга ЛЭП, теплотрасс и аэрофотосъемки.

Кроме того, летом 2026 года университет объявил о наборе школьников на курс по разработке беспилотников.

На данный момент власти региона о последствиях украинской атаки по университету не сообщали.

Удары по России

2 августа украинские дроны атаковали логистический центр Wildberries в Новосемейкино Самарской области, он полностью выгорел. Этот центр площадью 130 тыс. кв. м открыли только в мае 2025 года. Предполагалось, что после полного запуска склад будет вмещать до 120 млн единиц товаров.

В тот же день Силы обороны атаковали российский военный аэродром "Энгельс", в результате чего на его территории возник пожар. Были поражены также Саратовский нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза в Калужской области.

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