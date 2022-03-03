Президент подчеркнул, что все линии нашей обороны сохранены, ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха.

Ракетно-бомбовые удары российской армии по украинским городам - это признание оккупантов, что они не смогли сделать ничего существенного на нашей земле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Первые часы и дни полномасштабной войны были действительно очень сложными, но мы были единственными, а значит сильными, а следовательно выстояли. И дальше так и будет, и дальше стоим. Стоим так, что оккупанты вынуждены были менять свою тактику. Ракетно-бомбовые удары России по украинским городам - это признание, что не смогли сделать ничего существенного на нашей земле", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что все линии нашей обороны сохранены, ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха.

"Они подавлены, они обречены. Киев выстоял эту ночь и очередной ракетно-бомбовый удар. Сработала наша противовоздушная оборона. Херсон, Изюм – все остальные города, по которым оккупанты били с воздуха, били сильно, мощно - ничего им не отдали. Чернигов, Сумы, Николаев держат оборону. Одесса. Они хотят разрушить нашу Одессу. Но увидят только дно Черного моря, потому что они - дно", - подытожил Зеленский.

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