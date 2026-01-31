Россияне придумали новую тактику на одном из важных направлений: в ВСУ раскрыли ее суть

ВСУ применяют сейчас в основном тяжелые бомбардировщики, а также FPV дроны-камикадзе.

На Добропольском направлении у российских оккупантов пока довольно низкие успехи в вопросе продвижения. Об этом рассказал пресс-офицер 33 отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Войтенков.

"Наша воинская часть, наша бригада 33 отдельная механизированная, стоит в районе населенного пункта Шаховое. И в целом у россиян довольно низкие успехи в вопросе продвижения. Как известно, россияне хотят каких-то глобальных маневров и глубоких прорывов в тыл. Такое произошло примерно в районе тоже Доброполья на так называемом выступе, который успешно смогли зачистить Силы обороны, смежные подразделения, с которыми мы работаем в кооперации и останавливаем, собственно, противника", - сказал он в эфире Эспрессо.

По его словам, сейчас этот выступ исчез, что вернуло ВСУ логистику.

"Двигаются россияне в основном небольшими группами. Бронированные штурмы у нас последние были в прошлом году. Других таких случаев заездов танков, БМП или других бронированных единиц России не было", - рассказал защитник.

Прессофицер подчеркнул, что россияне только ходят пешком, всевозможными способами маскируются и даже притворяются мертвыми:

"Один, два, иногда три в течение дня в светлое и даже в темное время суток. В темное время суток, в частности, используют маскировочные халаты или другие нововведения, так называемые, некий колхоз армии России, по типу ходячих палаток. Пытаются прятаться, маскироваться, под сетками маскировочными тоже прячутся, притворяются, будто они умерли, но, собственно, мы наблюдаем за их движением постоянно, и мы видим эту их неудачную актерскую игру и, собственно, их уничтожаем".

Он утверждает, что они применяют сейчас самые тяжелые бомбардировщики, а также FPV дроны-камикадзе.

"Это действительно самый результативный способ уничтожения россиян на поле боя. Этим и занимаемся. Кроме того, используем дроны наземные для налаживания логистики и, в частности, дроном "Термит" перевозим буквально тонны различного полезного груза, включая провизию и боевой комплект", - добавил Войтенков.

Война в Украине - ситуация на фронте

В течение декабря Силы обороны нанесли РФ 35 тысяч потерь в личном составе. Увеличение потерь РФ является результатом более эффективных операций украинских дронов. А соотношение убитых к раненым в последнее время смещается в сторону погибших, согласно оценкам нескольких европейских правительств.

