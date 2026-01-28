Действительно ли Запорожью угрожает ствольная артиллерия врага: в ОВА объяснили ситуацию

Враг приблизился к городу на расстояние около 20 км.

Утром 28 января Россия обстреляла жилые кварталы города Запорожье из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Это уже не первый такой случай за время войны. А вот наносить удары по городу из ствольной артиллерии враг, как и раньше, пока не в состоянии. Об этом сообщил на брифинге начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, которого цитирует "Укринформ".

Он, в частности, отметил, что дальность стрельбы "Торнадо-С" составляет более 80 км (на самом деле до 120 км некоторыми снарядами – УНИАН), поэтому обстреливать город этой системой враг мог в течение всего времени полномасштабной войны. Ствольная артиллерия – другое дело.

"Мы не видим угрозы обстрела из ствольной артиллерии. Мы должны понимать, что от линии фронта, как с нашей стороны, так и с вражеской, все такие средства отодвинуты как минимум на 15-20 км из-за того, что могут быть поражены FPV-дронами. Но и нет у врага того продвижения, которое позволило бы реализовать это", – отметил Федоров.

В то же время глава области подчеркнул, что большой угрозой для областного центра являются беспилотники, в частности "Шахеды", от которых город несет наибольшие потери.

"У нас есть вызов таких дронов, как "Молния", наблюдательные дроны, которые корректируют разного рода средства. Более 90% "Молний" не долетают до Запорожья, а сбиваются нашими бригадами", - заверил Федоров.

Ситуация вокруг Запорожья

Как писал УНИАН, по словам офицера отряда беспилотных систем "Б12" Константина Реуцкого, ситуация на фронте возле областного центра сложная и имеет тенденцию к ухудшению. Российские войска постепенно продвигаются в Запорожской области с юга и востока, пытаясь сократить расстояние до Запорожья до уровня, который позволит обстреливать город ствольной артиллерией.

Стоит заметить, что на данный момент, согласно карте Deep State, от Запорожья до ближайшей точки, которую Россия уверенно контролирует, расстояние составляет около 24 км. Большинство российских систем ствольной артиллерии имеют максимальную дальность как раз около 24-37 км. Однако из-за постоянной угрозы дронов сейчас артиллерия никогда не стоит на передовой, а работает с расстояния в 20 и даже 30 км от переднего края.

