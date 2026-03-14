'Прошел и нумеролога, и астролога': Денисенко удивила заявлением о своем новом романе

Актриса считает себя "невероятной женщиной".

Известная украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, какую необычную проверку прошел ее новый избранник Юрий Савранский перед стартом их отношений.

"Я очень верю астрологию… У меня есть соляр на год, где, например, у меня в один месяц есть такое положение, что лучше ехать на отдых…", - призналась актриса в комментарии "РБК-Украина".

На вопрос, делает ли она астрологические прогнозы личной жизни, Денисенко заявила:

"Конечно. Юра прошел все прогнозы. И нумеролога, и матрицу судьбы, и астролога, и налоговую, - все прошел".

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Также Денисенко ответила на вопрос о том, есть ли место ревности в их с Савранским отношениях:

"Ревную ли я Юру? Ну, он не давал мне таких поводов, но и, возможно, это будет нескромно звучать, но я считаю себя очень красивой, очень невероятной женщиной, и мне нечего ревновать. И даже если мой партнер решит быть с какой-то другой девушкой, то - окей. То есть, выбирать между мной и какой-то другой - невозможно".

