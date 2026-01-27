Россияне давят возле Степногорска и пытаются собрать пехоту, - DeepState

Также идут постоянные попытки оккупантов продвинуться через Приморское вглубь территории Запорожской области.

Оккупанты не оставляют попыток продвигаться в Степногорске Запорожской области, а также предпринимают постоянные попытки продвинуться через Приморское вглубь территории.

Об этом говорится в сообщении украинского мониторингового канала DeepState. Аналитики проекта отметили, что за последние несколько дней зафиксировано несколько точек кацапской пехоты в количестве от одного до группы из 2-4 бойцов.

"Пилоты Сил Обороны ежедневно работают по противнику, пытаясь не дать закрепиться и накапливать свою пехоту для дальнейшего продвижения", - говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что фиксируются также попытки инфильтрации в Лукьяновском и Новояковловке. "В последнем до сих пор проводят зачистку, выискивая группу россиян, которым удалось пролезть и спрятаться в селе. Однако проживут они там недолго без какой-либо поддержки", - констатировали аналитики.

В сообщении также указывается, что недавно начальник Генштаба ВС РФ заявил об активном наступлении на Запорожье и отметил "достижение короткой дистанции до города".

"Однако стоит заметить одну деталь, что "достижения" осуществляются одноразовыми штурмовыми действиями, где пехоту успешно ликвидируют украинские пилоты", - констатировали аналитики.

Ситуация на Запорожском направлении

15 января аналитический проект DeepState сообщал, что российские войска захватили село Красногорское в Запорожской области. Тогда же отмечалось, что россияне продвинулись в городе Гуляйполе и еще двух населенных пунктах.

А 24 января спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщал, что оккупанты минируют Гуляйполе, чтобы не дать украинским войскам продвинуться.

