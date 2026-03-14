Будьте осторожны: свежее обновление Windows 11 массово 'ломает' компьютеры

Пользователи Windows 11 начали массово жаловаться на проблемы после установки мартовского накопительного обновления KB5079473. Чаще всего юзеры жалуются на произвольные зависания и перезагрузки ПК. Об этом сообщает Neowin.

Обновление распространяется для версий Windows 11 24H2 и 25H2, но уже в первые дни после выпуска появились сообщения о серьезных сбоях. Некоторые пользователи утверждают, что установка обновления завершается ошибкой, и система возвращается к предыдущей версии после перезагрузки.

Кроме проблем с установкой, часть пользователей столкнулась с нестабильной работой системы. Сообщается о зависаниях компьютера, внезапных перезагрузках и даже "синих экранах смерти" (BSOD). В отдельных случаях устройство может полностью зависнуть, и единственным способом восстановить работу остается принудительная перезагрузка.

Примечательно, что это обновление спровоцировало и другие серьезные баги в работе Windows 11. Так, у большого количества пользователей после установки апдейта перестали запускаться Office и Outlook, а также возникли проблемы с командной строкой и функцией создания снимка экрана. При этом в разделе "Известные проблемы" на странице KB5079473 по-прежнему указано, что таковые отсутствуют.

Эксперты отмечают, что подобные ситуации нередко возникают после крупных накопительных обновлений Windows. В таких случаях пользователям обычно рекомендуют временно удалить проблемный патч и дождаться исправленной версии.

Напомним, в феврале 2026 года доля Windows 11 выросла с 62,4% до 72,5%, установив новый рекорд популярности. Windows 10, официальная поддержка которой завершилась в октябре прошлого года, пользуются всего 26,45% юзеров.

Как УНИАН уже писал, Microsoft не будет выпускать Windows 12 в 2026 году. Корпорация сосредоточена на улучшении Windows 11 и устранении текущих проблем.

