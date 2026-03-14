Израиль готовит масштабное наземное вторжение в Ливан, - Axios

Возможная операция может стать крупнейшим израильским вторжением в Ливан за почти два десятилетия.

Израиль планирует значительно расширить наземную военную операцию на территории Ливана. По словам израильских и американских чиновников, целью может стать захват всей территории к югу от реки Литани и уничтожение военной инфраструктуры группировки "Хезболла", пишет Axios.

Если план будет реализован, это может стать крупнейшим израильским наземным вторжением в Ливан со времени Ливанской войны 2006 года. Такой шаг может еще больше втянуть Ливан в общую эскалацию конфликта между Израилем и Ираном.

Один из высокопоставленных израильских чиновников заявил, что армия может действовать так же, как во время операций в секторе Газа, уничтожая здания, которые, по данным Израиля, использует "Хезболла" для хранения оружия и атак.

Причина эскалации

По данным израильской стороны, решение о расширении операции было принято после масштабной атаки, когда "Хезболла" выпустила более 200 ракет по Израилю. Удар был скоординирован с ракетными пусками со стороны Ирана.

"До этой атаки мы были готовы к прекращению огня в Ливане, но теперь масштабная операция неизбежна", – заявил один из израильских чиновников.

Израиль наращивает силы

С начала войны с Ираном Армия обороны Израиля перебросила к ливанской границе три бронетанковые и пехотные дивизии. В пятницу военные объявили о дополнительном усилении группировки и мобилизации резервистов.

По словам чиновников, цель операции – оттеснить силы "Хезболлы" от границы, захватить ключевые территории и уничтожить склады оружия и военные позиции в приграничных деревнях.

Позиция "Хезболлы"

Лидер группировки Наим Касем заявил, что дипломатические усилия ливанского правительства не смогли защитить страну, поэтому "единственным путем остается сопротивление".

Он также предупредил, что любое наземное вторжение станет "ловушкой" для израильской армии.

По данным властей Ливана, с начала конфликта около 800 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Погибло не менее 773 человек, среди которых много гражданских.

Израильская армия также отдала приказы об эвакуации населенных пунктов на юге Ливана и даже некоторых районов к северу от реки Литани, а также в южных пригородах Бейрута.

Позиция США

Администрация президента Дональда Трампа поддерживает операцию против "Хезболлы", но призывает Израиль ограничить удары по государственной инфраструктуре Ливана. В частности, Вашингтон просил не атаковать международный аэропорт Бейрута.

Между тем правительство Ливана заявило о готовности к прямым переговорам с Израилем о прекращении огня. В США надеются, что эти переговоры могут стать основой для более широкого соглашения, которое официально завершит состояние войны между двумя странами, продолжающееся с 1948 года.

Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил во вторник, что территориальная целостность Ливана должна быть сохранена, и предупредил Израиль, что вторжение в страну станет "огромной ошибкой".

Альбарес заявил, что Испания осуждает "массированные атаки Израиля на Ливан", а также "со всей решимостью" осудила запуск группировкой "Хезболла".

