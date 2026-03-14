Ракеты ATACMS нашли для себя 'необычную' цель в Иране: в чём нюанс

США активно используют ракеты ATACMS для уничтожения не только "классических" наземных целей в Иране, но и для ударов по флоту этой страны. Роль этого вооружения в уничтожении военного потенциала Ирана подтвердил глава Объединенного комитета начальников штабов ВВС США генерал Дэн Кейн, пишет Defense Express.

В частности, Кейн подчеркнул, что американские военные использовали баллистическую ракету ATACMS "для потопления нескольких кораблей, включая подводную лодку".

Как отмечают в Defense Express, это первый случай, когда в США подтвердили использование именно ATACMS для поражения иранского флота.

Кроме того, это означает, что удары наносились по кораблям и подводной лодке, вероятно, в местах их базирования, поскольку ATACMS, согласно открытой информации, не имеет возможности уничтожать движущиеся цели.

В то же время боевые действия в Иране стали поводом для испытания новейшей американской баллистической ракеты Precision Strike Missile (PrSM), которая создавалась на замену ATACMS.

В отличие от ATACMS, она ипредназначена именно для поражения целей в движении. В то же время, пока неизвестно, есть ли у США в Иране версии PrSM, которые могли бы поражать движущиеся цели, отмечают эксперты.

Война США с Ираном приводит к дефициту оружия

Аналитики отмечают, что для отражения атак Ирана по странам Персидского залива могло быть использовано около 2400 зенитных ракет Patriot.

При этом известный объем производства ракет MSE для Patriot PAC-3, необходимых для перехвата баллистических целей, составляет 620 единиц на 2025 год согласно отчету их производителя Lockheed Martin. То есть если в странах Персидского залива было использовано 1600 перехватчиков, то на восстановление этих запасов уйдет 2,5 года. Если 2400 – почти 4 года.

