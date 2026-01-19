РФ стремится захватить высоты под Запорожьем, чтобы применить артиллерию, - военный эксперт

По словам Поповича, россияне не оставят попытки захватить Гуляйполе.

Российская оккупационная армия стремится захватить плацдармы возле Запорожья, чтобы обстреливать город из артиллерии, сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "Киев24".

По его словам, оккупанты не оставят попыток захватить Гуляйполе и будут развивать движение в сторону Орехова. Также, по словам Поповича, россияне стремятся захватить Степногорск, чтобы в том районе создать позиции для обстрела Запорожья артиллерией.

"Артиллерийский обстрел страшен тем, что воздушная тревога не объявляется, он начинается внезапно. Представьте, к чему может привести массированный залп артиллерии по жилым кварталам города", - сказал военный обозреватель.

По его словам, несмотря на то, что основным центром усилий РФ остается Покровск, южное направление может стать определяющим в 2026 году.

Давление россиян на Запорожском направлении

Ранее сообщалось, что российские войска захватили село Красногорское Запорожской области. Также говорилось, что противник продвинулся в городе Гуляйполе и еще двух населенных пунктах. Аналитики отмечали, что события произошли, в частности, вблизи Привольного и Залезнянского. На тот момент официального подтверждения этой информации не было.

Напомним, по мнению руководителя военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павла Лакийчука, Россия оказалась перед выбором: либо давить на Донбассе, либо переносить основные усилия на другое направление. Лакийчук сказал, что командование российских войск вынуждено использовать глубокие резервы для продолжения атак на фронте, в частности на Гуляйпольском направлении. Такое положение оккупантов, считает эксперт, приведет к ослаблению их позиций на одном из участков фронта.

