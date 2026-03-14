'Криптоцарь' Трампа призвал объявить победу США и закончить войну в Иране, – FT

Советник Трампа опасается эскалации и применения Ираном ядерного оружия, превратив регион Персидского залива непригодным для жизни.

Советник президента США по искусственному интеллекту и криптовалюте Дэвид Сакс заявил о подходящем моменте для объявления победы Штатов над Ираном и выхода из конфликта. Он сказал об этом на подкасте All-In, пишет Financial Times.

Сакс высказал опасения, что Исламская Республика продолжит бить по нефтяным и газовым объектам в странах Персидского залива, что превратит регион практически непригодным для жизни.

"[Дальнейшая эскалация] может сделать регион Персидского залива почти непригодным для жизни. Это был бы по-настоящему катастрофический сценарий", – сказал Сакс, особенно обратив внимание на Саудовскую Аравию.

Также он добавил, что, если война на Ближнем Востоке будет продолжаться неделями или месяцами, это может привести к уничтожению Израиля. "Системы ПВО Израиля могут быть истощены… И тогда возникает опасение, что он может эскалировать войну, задумавшись о применении ядерного оружия", – сказал Сакс.

Издание называет слова криптоинвестора первым публичным сигналом недовольства американской военной кампанией внутри администрации Трампа. Аналитики отмечают, что заявление Сакса прозвучало после того, как Иран пригрозил ударить по объектам Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia и Oracle и других американских компаний на Ближнем Востоке.

Как реагирует на эскалацию в Иране администрация Трампа

Генеральный инспектор Госдепа США в этом месяце направил письмо сенаторам от Демократической партии Элизабет Уоррен и Элисси Слоткин, что рассматривает их запрос о расследовании причастности спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и советника президента США по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвида Сакса к решению разрешить экспорт передовых чипов американского производства в ОАЭ. Работа Уиткоффа и Сакса по этому вопросу привлекла внимание сенаторов из-за сообщений об их финансовых связях с ОАЭ в сфере криптовалют.

Высокопоставленные чиновники в Белом доме полагают, что президент США видит в главе Пентагона Пите Хегсете свою страховку и сознательно занял более умеренную позицию в отношении войны, поощряя своего министра обороны продолжать бить в барабаны. Неделю назад, Хегсет заявил, что война "только начинается". Всего через несколько часов президент США объявил, что война "практически завершена", что иранские вооруженные силы фактически уничтожены и что она может закончиться "очень скоро".

Вице-президент Джей Ди Венс скептически отнесся к удару США по Ирану накануне решения президента Дональда Трампа начать войну. Как сообщили Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновника администрации Трампа, Венс "скептически настроен", "беспокоится об успехе" и "просто выступает" против войны в Иране.

