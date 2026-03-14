Названы сроки выхода PS6 и нового Xbox – портативная PlayStation тоже будет

Если информация подтвердится, Sony одновременно выпустит и стационарную, и портативную консоль.

По последним данным от известного игрового инсайдера, Microsoft и Sony по-прежнему намерены выпустить следующее поколение консолей Xbox и PlayStation в конце 2027 года – в так называемый праздничный сезон (ноябрь-декабрь). Об этом пишет The Vice.

Ранее была информация, что из‑за кризиса на рынке памяти компании могут перенести выход PS6 и Xbox Next на 2028-2029 год. Но, судя по всему, конец 2027 года по-прежнему рассматривается как оптимальное время для запуска нового поколения.

Инсайдер также пишет, что разработка новой портативной PlayStation идет по плану. Скорее всего, релиз состоится вместе со стационарной PS6. Таким образом, к праздничному сезону 2027 года пользователи могут одновременно получить сразу три новые платформы – полноценные стационарные консоли от обоих игроков и компактную портативку от Sony.

Напомним, в начале марта Microsoft официально анонсировала следующий Xbox. Устройство носит рабочее название Project Helix – оно будет запускать игры как с Xbox, так и с ПК. Внутри у него будет установлен кастомный процессор от AMD.

Microsoft обещает "невероятный уровень мощности", пастрейсинг и мультифреймовую генерацию кадров. Девкиты для разработчиков начнут рассылать в 2027 году. Поскольку консоль сможет запускать обычные игры для ПК, это упростит перенос проектов на новую платформу.

Sony продолжает работу над PS6 и ранее раскрыла ряд новых технологий, которые лягут в основу новой консоли, включая улучшенные ядра обработки графики, выделенные нейронные массивы и системы сжатия данных. Sony также работает с AMD над специализированным чипом с поддержкой ИИ.

Меж тем в 2026 году в продажу должна поступить игровая консоль Steam Machine от Valve. Компания обещает 4К/60 с FSR в большинстве игр, очень тихую работу и кучу стильных сменных панелей.

