Отдельные нормы законопроекта претерпевают существенные изменения при рассмотрении в парламенте.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в течение трех дней на закрытых заседаниях обсуждал правительственный законопроект о мобилизации.

"В первом заседании принимали участие представители ВСУ и МО, в частности Залужный, Шаптала и министр обороны Умеров. Получили информацию о ситуации на фронте, прогноз ее развития с учетом вероятного характера дальнейших действий врага и наших планов. Значительное внимание уделено аргументам относительно мобилизационных потребностей для пополнения боевых частей, которые понесли потери и тех, которые планируется развернуть", - рассказал председатель комитета Александр Завитневич в интервью "РБК-Украина".

По его словам, также провели совместное обсуждение с представителями соответствующих министерств относительно финансового обеспечения мобилизационных мероприятий, источников покрытия потребностей с учетом ресурсных возможностей экономики Украины.

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"На всех заседаниях была рабочая атмосфера, были горячие дискуссии, обмен разными аргументами, иногда эмоционально. В первую очередь это касалось поиска баланса между конституционными правами граждан и предложенными в законопроекте мерами для решения задач мобилизации, которые эти права ограничивают", - добавил Завитневич.

Председатель комитета прогнозирует, что отдельные нормы законопроекта существенно изменятся во время рассмотрения в парламенте. Он отметил, что финальное решение комитета по законопроекту планируют принять во вторник, 9 января.

Законопроект о мобилизации: это стоит знать

25 декабря 2023 года Кабмин подал проект закона о мобилизации в ВР. Документ предлагается определение срока для увольнения военнослужащих - 36 месяцев. Также он включает ряд ограничений для уклоняющихся.

Профильным комитетом является Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Секретарь этого комитета, нардеп Роман Костенко отмечал, что законопроект рассматривают постатейно.

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