Почти к каждой норме проекта закона есть вопросы, отметил нардеп.

Правительственный законопроект о мобилизации комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассматривает постатейно.

Решение по нему могут принять на следующей неделе - 8-9 января, рассказал ветеран антитеррористической операции, полковник, секретарь комитета Роман Костенко во время эфира телемарафона.

Он добавил, что в документе есть 73 страницы только сравнительной таблицы, и почти к каждой норме есть вопросы насчет технического написания или определения ее отношения к другим украинским законам. "...Сейчас идет заслушивание. Реальное принятие решения по законопроекту комитетом будет на следующей неделе. Планируем 8-9 января", - отметил народный избранник.

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Правительство в декабре подало проект закона о мобилизации в парламент. 4 января этот документ впервые обсудили на заседании комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

6 января член этого комитета Федор Вениславский рассказал журналистам, что законопроект еще должен рассмотреть комитет по антикоррупционной политике и предоставить свои выводы. По словам нардепа, в законопроекте есть ряд дискуссионных норм.

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