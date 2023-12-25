В частности, предлагается уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет.

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

"Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины: Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы", – написал он.

Кроме того, Мельничук сообщил, что правительство зарегистрировало в Раде законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины Об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения".

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В пояснительной записке к законопроекту об усовершенствовании мобилизации, которую загрузило "Громадське", перечисленные такие предложения:

уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет;

совершенствование предпроцедуры воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов;

предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней;

исключение срочной военной службы – как вида военной службы. Так, всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас;

установление, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия;

исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе;

введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;

введение базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку;

установление ограничения прав граждан Украины, уклоняющихся от постановки на воинский учет и прохождения военной службы;

привлечение к мероприятиям рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Кроме того, предлагается возможность присылать через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или электронную почту повестку о вызове в ТЦК и СП.

Отметим, что эти предложения еще могут быть изменены, поскольку законопроект должны рассмотреть в парламенте.

Обновлено: Нардеп Ярослав Зализняк опубликовал текст законопроекта. В тексте проекта закона прописана и ответственность за неявку в военкомат. В отношении граждан могут быть применены следующие "временные меры":

запрет на выезд за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение прав управлять транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение прав распоряжаться денежными средствами и другими ценностями;

отказы в подписании кредитных договоров;

приостановка льгот и услуг от государства.

Временные меры будут аннулированы по сообщению руководителя ТЦК.

Кроме того, находящиеся за рубежом мужчины призывного возраста смогут оформить паспорт только после предъявления военно-учетных документов. Это касается как внутреннего, так и загранпаспорта.

Мобилизация в Украине

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковника Роман Горбач в ответ на запрос журналистов "Громадського" объяснил, что расширить круг лиц, которых могут мобилизовать, планируют с помощью трех категорий граждан. Речь идет, в частности, о тех, у кого истек срок отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Напомним, что 19 декабря на пресс-конференции по итогам 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

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