Предлагается разработать отдельный законопроект об увольнении срочников.

Сразу два парламентских комитета считают, что законопроект о мобилизации, поданный Кабинетом министров в декабре 2023 года, нуждается в доработке. Об этом сообщил депутат Украины Алексей Гончаренко.

Народный избранник отметил, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики считает, что в законопроекте есть коррупционные риски: "Только что антикоррупционный комитет Рады признал правительственный законопроект о мобилизации таким, который содержит коррупционные риски. Как я и говорил, в таком виде его принимать категорически нельзя", – заявил он.

Также Гончаренко добавил, что недостатки нашел и Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Там проголосовали за то, чтобы рекомендовать профильному комитету доработать его с учетом альтернативных законопроектов.

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"Разработать отдельный законопроект об увольнении срочников, который бы учитывал в том числе мое предложение об их увольнении в течение 2 месяцев", – сообщает Гончаренко о решении комитета.

При этом нардеп отметил, что и этот комитет не поддерживает принятие правительственного законопроекта в том виде, в котором он подан.

Законопроект о мобилизации: это стоит знать

25 декабря 2023 года правительство подало проект закона о мобилизации в парламент. Законопроектом предусмотрено определение срока для увольнения военнослужащих – 36 месяцев. Кроме того, предлагается применять ряд ограничений в отношении уклонистов.

Отметим, что профильным комитетом по рассмотрению законопроектов, касающихся мобилизации и, в частности, правительственного, является кКомитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Секретарь этого комитета, нардеп Роман Костенко отмечал, что там рассматривают правительственный законопроект постатейно. Решение по нему могут принять 8-9 января. Он добавил, что в документе есть 73 страницы только сравнительной таблицы, и почти к каждой норме есть вопросы относительно технического написания или определения ее отношения к другим украинским законам.

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