Буковица летом: в поисках живописных пейзажей на Львовщине

Многие туристы рассматривают горнолыжный комплекс "Буковица" на Львовщине исключительно как зимнее направление. Но также это место прекрасно подойдет для посещения в любое другое время года – от походов по горным тропам то любования живописными пейзажами.

Горнолыжный комплекс "Буковица" появился во Львовской области в начале 2016 года на одноименной горе высотой 624 метра, и очень быстро стал популярным местом для зимнего отдыха среди жителей окрестных городков и заезжих туристов.

Комплекс имеет неплохие условия для катания на лыжах, в первую очередь для начинающих и детей, хотя опытным лыжникам там кататься будет слишком легко. Там есть два подъемника – кресельный и бугельный, прокат снаряжения, услуги инструкторов, ресторан-бистро внизу и гриль-кафе наверху. (Как это все выглядит зимой, читайте в нашем отдельном материале).

А вот в другие сезоны многие туристы, которые приезжают на отдых в соседние Трускавец или Сходницу, несправедливо игнорируют это место. УНИАН.Туризм расскажет, почему же Буковицу стоит посетить не только зимой.

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Чем заняться на Буковице, когда нельзя кататься на лыжах

По опыту прошлых лет, кресельный подъемник на Буковицу работает круглый год (зимой одноразовый обзорный "спуск-подъем" на гору стоил 200 гривень с человека).

Хотя сам по себе подъем на гору легкий и не занимает много времени, все же не все желающие физически могут это сделать по объективным причинам – у нас есть маленькие дети, пожилые люди и люди с инвалидностью.

А, между тем, с вершины Буковицы открываются прекрасные виды на Львовщину.

Кроме того, на горе обустроено небольшое гриль-кафе, где готовят очень вкусные блюда украинской кухни и кофе – нашим бесспорным фаворитом там являются деруны.

Также там есть детская площадка, столы со скамейками, беседки и даже вполне приличный санузел. Ну а прошлым летом на горе обустраивали бассейн.

Но это такой себе, лайтовый вариант – более жаждущие приключений туристы могут превратить визит на Буковицу в настоящий поход в горы, пешком или на велосипеде.

Как добраться до Буковицы

До подъемника на Буковицу иди всего 2 километра от въезда в город Борислав со стороны Трускавца, тогда как из центра Борислава – около 4-5 километров.

Ехать из Трускавца до этого поворота – 7 километров на авто. Также можно доехать маршруткой из Трускавца на Борислав или Сходницу.

Те же туристы, у кого есть время и вдохновение – могут пройтись из Трускавца до подъема на Буковицу по лесу, и именно этот маршрут мы особенно рекомендуем.

Стартует он от ресторана "Трембита" на окраине города по улице Городище, 7, и тянется около 5 километров – узнать вход на тропу можно по большому стенду с картой.

В целом пару лет назад энтузиасты проложили вокруг Буковицы несколько маршрутов различной сложности и длины "ВелоБескиды" – по ним можно идти как пешком, так и ехать на велосипеде.

Вдоль маршрутов сделана специальная разметка, поэтому вы точно не потеряетесь, также в нескольких местах установлены информационные стенды.

При этом стоит учесть, что большинство из этих маршрутов пока не проложены на Гугл-картах, поэтому на них лучше не надеяться – впрочем, опять же, разметка там всюду очень понятная.

Туристические маршруты от Буковицы

Поднявшись на Буковицу, туристы получат несколько вариантов – или спуститься обратно тем же путем, что и пришли/приехали из Трускавца или Борислава, или же продолжить путешествие дальше.

В частности, от вершины Буковицы можно пройти к смотровой башне на горе Цюхив Дил высотой 931 метр – и оно того стоит, ведь оттуда открываются потрясающие виды.

Этот маршрут простирается чуть больше 6 километров – больших подъемов там немного, но в основном придется идти через лес, где нет хорошей дороги, там часто бывает грязно и мокро, поэтому без специальной треккинговой обуви никак (хотя будем честны, в целом идти даже в легкий поход без правильной обуви не стоит).

При этом где-то на двух третях маршрута, не доходя до конца, можно свернуть на гору Томина высотой 822 метра, а оттуда уже спуститься по так называемой "Монастырской дороге" на гору Городище высотой 642 метра в окрестностях Борислава.

Если же вы все же решитесь идти на Цюхив Дил, то оттуда, кроме возвращения на Буковицу, у вас есть еще три варианта продолжения маршрута:

"Ядвижин Тракт" до крепости "Тустань" – еще около 4,5 километров от башни, причем последняя часть будет с крутым спуском, где довольно трудно идти после дождя;

"Золотая Баня" до Сходницы – еще около 6 километров от башни, большая часть которого идет довольно неплохой грунтовой дорогой через лес (но там периодически ездит автотранспорт);

"Путь здоровья" в Трускавец – еще около 14 километров от башни через Орив, это самый сложный маршрут, ведь там есть несколько перепадов высоты, да и дорога не всюду удобная, но пейзажи того стоят (даже можно увидеть вблизи знаменитые местные ветряки).

В целом же, каждый из предложенных маршрутов по-своему интересен, все зависит от вашей подготовки и желания. С другой стороны, это дает возможность посещать Буковицу несколько раз, и каждый раз с новым опытом.

Марина Григоренко

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