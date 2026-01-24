'Активность врага спадет': в ДШВ спрогнозировали, что будет с Покровском и Мирноградом

К весне противник будет истощен и немного замедлит темпы своего наступления, убежден командир корпуса ДШВ.

Бои в Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются почти полтора года. Сможет ли Украина удержать этот участок и от каких факторов это зависит, рассказал в интервью BBC бригадный генерал Евгений Ласийчук, возглавляющий 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ, который отвечает за оборону Покровска и Мирнограда.

Так, он отметил, что Покровск и Мирноград имеют большое значение для дальнейшего хода боевых действий и сдерживают противника от дальнейшего продвижения.

"Если враг добьется успеха в этих городах, то в дальнейшем это может быть как накопитель личного состава и техники для дальнейшего выхода за населенный пункт на оперативное пространство. Это может быть и Славянско-Краматорская агломерация. Это может быть Харьковская или Днепропетровская область. Поэтому нам так важно удерживать противника в этих населенных пунктах, не пускать его вглубь обороны", - подчеркивает он.

Видео дня

Он добавил, что ВСУ построили на этом направлении стойкую оборону. И хотя противник превосходит в ресурсах и личном составе, но его ресурсы тоже заканчиваются:

"Я думаю, к весне противник будет истощен и немного остановит темпы своего наступления. Но это, опять же, если не будет привлечен еще какой-то резерв, например, морская пехота... У меня есть информация, сколько сил противника мы ликвидируем, соотношу это с нашими потерями. И, понимая поступление личного состава и преимущества в этом противника, думаю, еще немного - и его активность спадет".

Он добавил, что группировка россиян на этом направлении насчитывает до 150 тысяч.

"Непосредственно в Покровске – до 1000 военнослужащих. Мы располагаем именно такой цифрой. Но это, опять же, с агломерацией этого населенного пункта. То есть они находятся в посадках, активно перемещаются", – добавил он.

При этом за месяц ВСУ на этом направлении уничтожают до двух тысяч россиян – и раненых, и погибших.

Ситуация на Донбассе

главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский рассказывал, что россияне подтягивают резервы к Покровску и ищут возможности для прорыва обороны украинских военных.

В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отмечал, что россияне хотят превратить Константиновку в Донецкой области в руины. Поскольку оккупанты застряли в Покровске и Мирнограде, это направление стало для них приоритетным.

Вас также могут заинтересовать новости: