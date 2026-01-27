Военный предупредил, к чему может привести сдача Донбасса без боя

Сегодня укрепленные районы Донецкой области служат прочным Восточным Валом, который защищает всю Украину от российских захватчиков.

Сдача без боя подконтрольной Украине части Донбасса может привести к крайне плохим перспективам. Об этом сообщил офицер батальона "Свобода" 4 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Андрей Ильенко в социальной сети Facebook.

"Подконтрольная часть Донецкой области - это наш ключевой укрепленный район, который враг не может захватить в течение 4 лет тотальной войны", - подчеркнул он.

По его словам, сегодня сеть крепостей Донбасса защищает всю Украину, потому что никакой подобной линии обороны за ними не существует.

"Сдать без боя наш Восточный Вал - значит встать в чистом поле и неизбежно откатиться к Павлограду, Лозовой и Изюму. С крайне плохими перспективами", - подчеркнул военный.

При этом, по его убеждению, сдача территорий врагу без боя - это гарантированный глубокий политический кризис внутри страны.

"Враг стремится к этому больше всего - чтобы мы боролись друг с другом, а не с ним. Моральный, человеческий, юридический аспекты - за пределами", - убежден Ильенко.

Также он добавил, что "гарантии уважаемых партнеров - это прекрасно, только что-то мне вспоминается, у нас уже есть замечательные гарантии". В 1994 году Украина получила их в Будапеште. Ильенко подытожил:

"И самое главное. На самом деле можно было бы только этим и ограничиться. Кто-то в здравом уме реально верит в то, что в войне с врагом, который прямо декларирует своей целью уничтожение украинского государства и нации, можно получить мир в обмен на унижение и сдачу территорий? Через сколько дней/недель/месяцев начнется новое вражеское наступление? Что тогда будем отдавать?".

Заявления о сдаче Донецкой области

Как сообщает Financial Times, администрация президента США Дональда Трампа в рамках своих усилий по достижению мирного соглашения между Украиной и Россией готова предоставить Киеву гарантии безопасности только в том случае, если Украина уступит России всю Донецкую область. А это означает отвод войск из тех районов и городов области, которые российским захватчикам не удается оккупировать силой.

В то же время, как подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст России Донбасс по мирному соглашению, поэтому нужно искать компромисс.

