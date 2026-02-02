Украина готовится воевать еще 5-10 лет, в переговоры Трампа никто не верит, - Le Monde

Украинские инженерные подразделения продолжают строить новые оборонительные линии в тылу, не надеясь на скорый мир.

Украина не надеется, что нынешние переговоры с россиянами принесут мир, и продолжает строить эшелонированные оборонительные линии, готовясь к еще нескольким годам войны. Об этом пишет Le Monde.

В большой публикации авторы описывают, как украинские инженерные подразделения строят широкую линию фортификационных укреплений и препятствий в Днепропетровской области, которая тянется на сотни километров вдоль фронта, но на расстоянии 35 километров от передовых российских позиций.

"Новая оборонительная линия оставляет следы на бескрайней заснеженной сельской местности, словно рана. Несколько рядов колючей проволоки, противопехотных ловушек и противотанковых рвов имеют ширину в 120 метров. На несколько десятков метров дальше, спрятанная под живой изгородью из деревьев, лежит вторая линия окопов и подземных укреплений, где украинские солдаты готовятся сдерживать российских захватчиков огнем", – пишет Le Monde.

Издание отмечает, что огромный масштаб проекта отражает убеждение украинского Генштаба, что Москва не намерена останавливать свою агрессию в ближайшее время.

"Нас ждет еще пять или десять лет войны, пока россияне не найдут какую-то другую кость, чтобы грызть. Путина остановит не какое-то так называемое мирное соглашение или прекращение огня, а грубая сила. Распад России или крах режима", – рассказал изданию представитель Государственной специальной службы транспорта, которая задействована в строительных работах.

Авторы публикации отмечают, что российское продвижение, хотя и происходит самыми медленными темпами в истории и стоит агрессору огромных потерь, Силам обороны Украины все же не удается его остановить.

Украинская армия сталкивается с дефицитом пехоты, которая бы закрыла бреши во фронте, а также не имеет дальнобойных средств ПВО, которые бы держали подальше российские штурмовики, уничтожающие КАБами укрепленные позиции защитников.

"Наш ответ – строить позиции, которые все глубже закапываются и все лучше маскируются", – говорит 23-летний старший лейтенант Владимир, главный инженер передового командного пункта.

Хорошим инструментом для обороны стали так называемые МПП (малозаметные препятствия) – размещенные перед колючей проволокой своеобразные "коврики", сплетенные из металлической проволоки и частично покрытые снегом.

"Как только вы ступите внутрь, выбраться невозможно", – пояснил Владимир.

Инженерные препятствия усиливаются противопехотными и противотанковыми минами, что окончательно превращает полосу препятствий в смертельную ловушку для оккупантов.

За широкой полосой этих препятствий находится второй элемент оборонной системы – замаскированные и укрепленные позиции пехоты. Ключевым нововведением по сравнению с начальным периодом войны является то, что теперь все окопы должны быть перекрыты толстым слоем грунта сверху, чтобы защититься от дронов и бомб.

Такие окопы соединяются с подземными жилыми помещениями, усиленными железобетонными стенами.

"Оборонительная позиция также должна быть обязательно расположена на пути снабжения, защищенном растительностью", – добавил офицер.

Как пишет Le Monde, проведение этих строительных работ осложняется комплексом проблем. Помимо того, что российские дроны постоянно пытаются атаковать строителей в 20 километрах от фронта, украинским инженерным подразделениям остро не хватает ресурсов.

"У нас есть только десятая часть человеческих и материальных ресурсов, необходимых для надлежащего строительства запасных позиций", – признал военный, с которым разговаривали журналисты.

Кроме того, как отмечает издание, иногда инженерные корпуса оказываются на передовой, закрывая пробелы и стабилизируя фронт. Именно так, например, произошло на некоторых участках вблизи Гуляйполя и Степногорска Запорожской области.

