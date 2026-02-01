РФ уже не сможет использовать Starlink в Украине: Федоров раскрыл подробности

Теперь россияне не смогут устанавливать терминалы Starlink не только на дроны, но и использовать для коммуникации на земле.

Компания SpaceX приняла экстренные меры, чтобы сделать невозможным использование терминалов спутниковой связи Starlink на российских беспилотниках. В скором времени будет внедрено системное решение, которое полностью исключит использование этой технологии оккупантами. Об этом министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил в Telegram.

Как отмечает глава оборонного ведомства, первые шаги, которые Украина сделала совместно с Starlink, уже "дали быстрый результат в борьбе с российскими дронами".

По его словам, следующий шаг - внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам.

Видео дня

"Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены", - подчеркнул Федоров.

Он отмечает, что процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей. Публикацию подробных инструкций следует ожидать в ближайшее время.

"Спасибо Starlink и SpaceX за сотрудничество и проактивную позицию в поддержке украинцев", - говорится в сообщении.

Россияне и Starlink: что нужно знать

Как сообщал УНИАН, в последнее время россияне начали системно использовать терминалы Starlink на своих беспилотниках, чтобы украинские системы РЭБ не могли их заглушить. 25 января произошел резонансный эпизод, когда дроны "Шахед" с установленными на них терминалами Starlink атаковали стоянку вертолетов недалеко от Кропивницкого.

Вчера советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестов сообщил, что компания SpaceX приняла экстренные меры для решения этой проблемы, однако эти меры затронули и украинских пользователей системы. Он не раскрыл подробностей, но российские телеграм-каналы писали, что терминалы Starlink начали отключаться, когда система фиксирует, что они перемещаются со скоростью более 90 км/ч. То есть под блокировку попали как российские, так и украинские терминалы Starlink. Однако это не касалось терминалов, которые используются стационарно - с обеих сторон линии фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: