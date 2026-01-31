РФ отправляет солдат с ампутированными конечностями обратно на передовую, - The Telegraph

Особенно от такого обращения страдают бывшие военнопленные, которых обычно отправляют на самые опасные участки фронта.

Россия отправляет солдат-инвалидов после потери конечностей в бою обратно на передовую, и использует их в качестве "пушечного мяса". Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на военные источники.

Олеся Горяйнова, заместитель главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, заявила, что особенно от такого обращения страдают бывшие военнопленные, которых "обычно отправляют на самые опасные участки фронта с минимальными шансами на выживание".

Так, на недавно опубликованном видео трое солдат заявили, что их отправили обратно на передовую, несмотря на потерю конечностей в бою. "Меня отправляют на фронт, несмотря на то, что у меня нет ноги, я не могу двигаться или обращаться с оружием, – заявил один из них. – Но меня всё равно отправляют на войну".

Видео дня

Военные источники сообщили The Telegraph, что эти мужчины служили в 126-м мотострелковом полку 71-й мотострелковой дивизии. На видео они конкретно обвиняют полковника Константинова Владимира Николаевича, заместителя командира дивизии, в том, что он приказал им вернуться на передовую.

Ранее The Telegraph сообщала о отправке на передовую солдат с психическими расстройствами, которые затем исчезали в бою, причем некоторых оставляли привязанными к деревьям за отказ воевать.

Военный эксперт Хэмиш де Бретон-Гордон, объяснил: "Это показывает, насколько мало внимания иерархия уделяет рядовым – они всего лишь пушечное мясо. Тактика России основана на истощении, и эти раненые солдаты буквально ловят пули".

По словам Хоряйновой, были и другие случаи, когда ампутантов заставляли возвращаться в бой.

Она отметила, что использование ампутантов Россией продемонстрировало продолжение применения тактики "мясорубки".

Она добавила, что эта тактика основана на том, что как минимум один боец ​​из 10-человекового подразделения должен достичь цели, и обычно выживают только один или два человека из подразделения. Остальные часто погибают или получают ранения, а отсутствие эвакуации превращает ранения, которые можно пережить, в смертельные случаи.

Потери России в войне

В отчете американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) утверждается, что с февраля 2022 года по декабрь 2025 года Россия потеряла 1,2 миллиона военнослужащих, в том числе 325 000 погибшими.

При этом военные потери Украины американские аналитики оценивают в 500–600 тысяч, из которых до 140 000 – убитыми.

Более высокие потери России по сравнению с Украиной эксперты объясняют комплексом причин: неспособность России эффективно вести совместные боевые действия, плохая тактика и обучение, коррупция, низкий моральный дух, а также эффективная стратегия глубокоэшелонированной обороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: