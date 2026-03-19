Стоит переступить порог типичной венгерской квартиры – и сразу ощущается особая атмосфера, сформированная историей страны. Старые дома с закрытыми двориками, галерейными балконами и высокими потолками создают ощущение уюта и одновременно напоминают о прошлом.

Разберемся, сколько стоит жилье в Венгрии, как оно обычно выглядит и чем отличается от украинского.

Какие бывают квартиры в Венгрии – цены и планировка

Жилищная среда в Венгрии формируется тремя ключевыми факторами: высоким уровнем владения недвижимостью, сравнительно доступной стоимостью жизни и довольно просторными квартирами. Именно их сочетание объясняет, почему местное жилье выглядит так самобытно и "обжито".

Будапешт считается одной из архитектурных жемчужин Европы. Город разделен рекой Дунай на две части: более спокойную Буду и оживленный Пешт. В стране насчитывается свыше тысячи термальных источников, а купальни стали важной частью культуры. К этому добавляются богатая кухня, старинное метро и уникальный язык финно-угорской группы – все это создает особый фон для повседневной жизни.

Но если говорить о жилье, то оно делится на три основных категории: старые дома, советские "панельки" и современные комплексы. Рассмотрим, чем они отличаются.

Дома дореволюционной эпохи

Первый тип – это доходные дома конца XIX – начала XX века. Они особенно распространены в центре столицы. Обычно это здания в несколько этажей с внутренними дворами, высокими потолками и длинными открытыми коридорами.

Такая квартира в Венгрии обычно очень просторная – нередко свыше 100 м², да и архитектура может впечатлять, но планировки все же по современным реалиям устаревшие: встречаются проходные комнаты, узкие кухни и окна, выходящие во двор, из-за чего не всегда хватает света.

В большинстве случаев комнаты в таких домах вытянутые и связаны между собой, а кухня может быть неожиданно большой. Такая планировка сильно напоминает старое жилье в Чехии, Словакии и Австрии – со времен, когда границ между ними еще не существовало.

В центре Будапешта "трешка" в старом доме обычно стоит от €160 000 до €260 000, на окраинах – немного дешевле. Но стоит иметь в виду, что такие квартиры зачастую требуют ремонта или реконструкции.

Сегодня их активно сдают студентам, иностранным специалистам и туристам.

Панельное жилье

Второй тип – дома массовой застройки второй половины XX века (panelház). В них до сих пор живет значительная часть населения.

Такие квартиры более компактные и функциональные: невысокие потолки, четкая планировка и ограниченные возможности для перепланировки. Средняя площадь – около 45–65 м², чаще всего это двух- или трехкомнатные варианты с изолированной кухней. В общем, ничего для нас нового.

Обходятся они примерно в €80 000–€150 000, при этом стоимость квартиры в Венгрии, как и в других странах, сильно зависит от района.

Современные дома

Третий слой – жилые комплексы, построенные после 2000 года. Такие дома появляются точечно и не вытесняют старую застройку, а дополняют ее.

Они часто сохраняют идею внутреннего двора, но переосмысливают ее: появляются зеленые зоны, террасы и даже небольшие сады прямо в центре города. Квартиры здесь варьируются от небольших студий до просторных семейных апартаментов.

Дома последних лет строятся уже по европейским стандартам энергоэффективности. Они оснащаются хорошей теплоизоляцией, современными окнами и системами отопления – от газовых котлов до тепловых насосов.

Компактные квартиры (30–50 м²) в новостройках стоят около €120 000–€200 000, а семейные варианты (70–120 м²) – не меньше €250 000–€420 000. Да, найти дешевое жилье в Венгрии нелегко, зато такие здания потребляют значительно меньше электроэнергии по сравнению со старым фондом и чаще всего имеют подземные парковки, большие окна и продуманную шумоизоляцию.

Как проходит жизнь в Венгрии – ипотека и культура собственности

Раз с тем, сколько стоит квартира в Венгрии, разобрались, можно обсудить детали повседневного быта – как долго местные выплачивают кредиты, часто ли снимают жилье и сколько платят за коммунальные услуги.

Долговая нагрузка

Средняя обеспеченность жильем в стране – около 30 м² на человека. Семьи обычно живут в квартирах или домах площадью 85–115 м², тогда как молодежь чаще выбирает более компактные варианты.

Жилищные кредиты в последние годы выдаются примерно под 5–7% годовых, а стандартный первоначальный взнос составляет около 20%.

Тем не менее, цены в столице продолжают расти:

квартира в старом доме стоит в среднем от €1900 до €2600 за кв.м;

в новостройке – варьируется от €3000 до €5000 за кв.м.

Существует и государственная программа поддержки семей, позволяющая получить льготный кредит до 25 000 евро под 0% годовых – к тому же часть может быть списана при рождении детей.

При этом более 90% жителей страны владеют своим жильем. Это связано в том числе с опытом прошлых кризисов, когда многие столкнулись с проблемами ипотечных долгов.

Поэтому квартиры в Венгрии воспринимаются не столько как инвестиция, сколько как основа стабильности. Люди редко продают жилье, неохотно переезжают и делают ремонт "на годы вперед".

Коммунальные расходы

Средняя чистая зарплата в стране составляет примерно €1050–1150 в месяц, в столице – немного выше. При этом базовые расходы на коммунальные услуги остаются относительно доступными благодаря государственному регулированию.

В среднем все ежемесячные платежи за квартиру в столице составляют около €130–140 в месяц, при этом отопление занимает одну из самых значимых статей расходов.

И за счет этого статистика не всегда честна: если в панельных домах обычно используется центральное отопление, то в старых чаще ставят индивидуальные газовые котлы. В итоге две похожие квартиры могут получить совсем разные счета за отопление.

В 2025 году газ для домашних хозяйств в Венгрии стоил примерно от €0,026 до €0,031 за киловатт-час, что примерно соответствует 1,0–1,25 грн за кВт·ч.

