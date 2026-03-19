Ягода довольно прихотлива, и не всякое соседство ей подойдет.

Гарантировать, что на кустах малины, высаженных в вашем саду, будут крупные и спелые ягоды, не может никто. Ведь даже если вы будете тщательно ухаживать за растением, правильно поливать и подкармливать, тихий убийца может скрываться там, где вы бы и не подумали - совсем рядом, на соседней грядке. Происходит это потому, что вы не знаете, можно ли сажать лук рядом с малиной или другие растения, которые кажутся безопасными.

Что нельзя сажать рядом с малиной - список

Для того, чтобы быстро разобраться в том, что нельзя садить возле малины, важно понимать структуру растения. Корни его расположены очень близко к поверхности почвы, и это делает невозможным любое соперничество с такими же растениями - малина сразу проигрывает. Как правило, в список попадают многолетние цветы и некоторые овощные культуры - их корни также поверхностны. Более того - существуют растения, которые влияют даже на вкус ягод, и они под таким дурным влиянием получаются менее сладкими, чем могли бы быть. Некоторые культуры привлекают насекомых, убивающих малинних, особенно если она не ремонтантная.

Можно ли сажать клубнику рядом с малиной? Однозначно нет, ведь это именно та ягода, которая будет конкурировать со своей "сестрой" за питательные вещества, как, собственно, и смородина, и ежевика. Также все эти ягоды подвержены одним и тем же заболеваниям, и привлекательны для одних и тех же вредителей, соответственно, если они будут расти рядом на грядке, это увеличит количество насекомых и усилит эффект той же корневой гнили при ее возникновении. То есть бороться с напастями будет сложнее.

Опытные садоводы хватаются за сердце, если спросить их, можно ли сажать картофель рядом с малиной. Ответ будет отрицательным, а причина очень простой. Дело в том, что картофель, как и другие пасленовые культуры, часто подвергается атакам опасного грибка - фитофторы, и он может "перебраться" на малинник, если тот будет располагаться слишком близко. Собственно, такой же аргумент приводят бывалые садоводы, если пытаться выяснить у них, можно ли сажать кабачки рядом с малиной.

Новички в садоводстве иногда не понимают, можно ли посадить лук рядом с малиной, потому что одни огородники настаивают на этом из-за способности лука отпугивать вредителей, а другие рекомендуют этого не делать, а разместить овощ подальше от ягод. На самом деле, правы и первые, и вторые. С одной стороны, лук действительно способен прогнать опасных насекомых подальше, с другой - культура сама по себе выделяет вещества, из-за которых малина может расти плохо, хуже и медленнее развиваться, начать болеть, особенно при неправильном уходе или неблагоприятных условиях. Так что, если вы чувствуете, что не сможете обеспечить малиннику максимально комфортную обстановку, лучше не экспериментировать и посеять лук на дистанции.

Также запомните, что нельзя сажать рядом с малиной некоторые многолетние цветы. К ним относятся тюльпаны и нарциссы, ирисы, розы, хосты, пырей и вьюнок. Одни культуры поражаются теми же грибками, что и малина, другие привлекают опасных насекомых, уничтожающих и малину тоже, а третьи вообще способны своими корнями буквально "задушить" растение. Кроме того, мы советуем уберечь кусты от соседства с облепихой, жасмином, гортензиями и подсолнухами, ведь и они тоже будут конкурировать с малинником за питательные вещества и ухудшать состав почвы, что обязательно отразится и на общем состоянии кустов, и на урожае.

Вас также могут заинтересовать новости: