Зеленский назвал даты следующего раунда переговоров Украины с США и РФ

Встреча снова состоится в Абу-Даби.

Следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России должен состояться 4-5 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в социальной сети Facebook.

В частности, глава государства заявил, что только что заслушал доклад от украинской переговорной команды.

"Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны", – отметил Зеленский.

Видео дня

Также он поблагодарил всех, кто помогает Украине.

Переговоры в Абу-Даби

Как сообщал УНИАН, изначально планировалось, что после первого раунда переговоров в Абу-Даби, который состоялся 23-24 января, следующий раунд пройдет 1 февраля. По итогам первой встречи Зеленский сообщил, что обсуждения были конструктивными и сосредоточивались на возможных параметрах окончания войны.

Президент добавил, что в США осознают важность осуществления американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности.

В то же время, как свидетельствуют сообщения в западных СМИ, территориальный вопрос остался нерешенным. Украине выдвигают требование, чтобы она отказалась от подконтрольной ей части Донецкой области. Только при таких обстоятельствах США готовы предоставить гарантии безопасности.

По данным Politico, на переговорах в Абу-Даби остаются нерешенными три вопроса. В частности, это российское требование в отношении украинских территорий, предоставление Украине гарантий безопасности и когда именно должны прекратиться боевые действия - до подписания мирного соглашения или после него.

Вас также могут заинтересовать новости: