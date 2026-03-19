Орбан рассказал, почему Венгрия не выходит из Европейского Союза

По его словам, с исторической точки зрения Венгрия всегда принадлежала к Западу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал две причины, по которым Венгрия не выходит из Европейского Союза.

Как сообщает"Европейская правда", первая причина, по его словам, заключается в том, что в культурном, философском и историческом плане Венгрия всегда принадлежала к Западу.

"Мы принадлежим к римско-христианской традиции Европы, а не к православной и не к мусульманской, которая распространена на юге. Поэтому для венгров принадлежность к Европейскому Союзу – это, по крайней мере частично, вопрос цивилизации, к которой ты принадлежишь", – сказал он.

Второй подход, как пояснил Орбан, более прагматичен и связан с экономикой.

Он отметил, что Венгрия – это страна с населением 10 миллионов, которая потеряла свои территории в результате Первой мировой войны.

"У нас нет источников энергии, нет сырья. Поэтому нас приговорили к смерти. Но мы выжили. Следовательно, нам нужна рабочая сила, продукты, созданные этой рабочей силой, нам нужны рынки. А Европейский Союз означает рынок", – отметил глава правительства.

В то же время Орбан добавил, что ЕС не является ценностью для Венгрии, потому что направление, в котором он движется в плане ценностей, не имеет ничего общего с ценностями, которые исповедует его страна.

Орбан: последние заявления

Как сообщал УНИАН, Орбан обвинил европейские страны в том, что их помощь Украине мешает завершению войны.

Он отметил, что именно украинцы "хотят продолжать войну". Он заявил, что это одно из главных препятствий на пути к миру.

Также Орбан добавил, что еще большей проблемой якобы является то, что "европейцы поддерживают украинцев в этом".

Кроме того, он заявил, что не изменит свою позицию и не разблокирует кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Украины, пока транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" не будет возобновлен.

