'Дронами по рожам' : военный считает, что этот год на фронте будет горячим, но без мира

Этот год будет горячим и активным, а мир может наступить в первой половине 2027 года. Об этом сказал в эфире Украинского радио командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Он подчеркнул, что теперь задача ВСУ – уничтожать 50 тысяч оккупантов на поле боя в месяц.

По его словам, таким образом будет уничтожаться больше россиян, чем их могут поставить в строй за месяц.

"Враг не собирается ни к каким переговорам и на текущий момент сохраняет способность к активному ведению войны", - добавил он.

Военный рассказал о ситуации на трех направлениях, где воюет его бригада.

Покровское направление.

Федоренко отмечает, что на Покровском направлении за последнюю неделю интенсивность ведения наступательных действий снизилась, но враг готовится к мощному наступлению.

"Противник подтягивает дополнительные ресурсы и резервы. Как только позволят погодные условия, состоится очередная волна наступательных действий с высокой интенсивностью", - отметил он.

По его словам, у противника для этого есть ресурс. При этом добавил, что украинские военные готовятся к такому развитию событий и готовы отвечать, в частности, "дронами по рожам".

О Купянском направлении.

Отмечает, что здесь инициатива полностью у Сил обороны Украины.

"Что касается Купянска, то ситуация на данный момент осложнилась тем, что река Оскол частично замерзла, и это стало дополнительным вызовом для Сил обороны. У противника появилась значительная часть территорий, где он может маневрировать по замерзшей воде. Левобережный плацдарм удерживается Силами обороны, возобновляются переправы, каждый день бьем противника. Этот плацдарм мы держим крепко", - сказал Федоренко.

По его словам, врагу не удалось выбить наших бойцов с северной окраины города Купянск. Также проходит зачистка оккупантов в городе.

"Каждый дом и каждое укрытие нужно пройти своими ногами, чтобы взять противника в плен или уничтожить. На Купянском направлении инициатива полностью у Сил обороны", - подчеркнул командир 429-й отдельной бригады "Ахиллес".

О Волчанском направлении.

Федоренко отмечает, что в Волчанске противник продолжает активные наступательные действия и имеет амбициозную цель - в краткосрочной перспективе полностью завладеть Волчанском, а также осуществить меры по формированию предпосылки, которая позволила бы ему двигаться по тому сценарию, как это было в 2022 году, когда началась полномасштабная война.

"Противник стремится выйти на те рубежи, которые были до начала Харьковского контрнаступления Сил обороны Украины. За последнюю неделю враг не имел никаких тактических успехов. Свои коррективы вносили и погодные условия, поскольку при минус 17 не очень сильно поштурмуешь. Когда мороз спадал, противник прибегал к ударным действиям волнами и получил хорошо по зубам", - подчеркнул командир.

По его словам, Силы обороны точно и заблаговременно отработали живую силу противника, которая должна была продвинуться по флангам города Волчанск.

"В сложной борьбе нам удается не терять тактическую инициативу на Волчанском участке", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по поводу переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) с участием делегаций Украины, России и США в интервью "Европейской правде" отметил, что со стороны российской делегации не было псевдоисторических лекций, разговоры были очень сфокусированными.

При этом он добавил, что переговоры очень сложные, и констатировал качественное изменение состава российской делегации.

