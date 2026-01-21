Сибига заявил о шансе ускорить мирный процесс

Глава МИД в очередной раз напомнил, что украинцы заслуживают полноценного мира.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что активная работа украинской и американской переговорных команд в Давосе продолжается. В этих условиях, по мнению главы МИД, появился шанс ускорить мирный процесс.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Украины после его онлайн-общения с коллегами из Великобритании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Франции.

Как отметил Сибига, он проинформировал своих коллег о последних новостях.

Видео дня

"Украинская переговорная команда активно работает с американской стороной в Давосе. Есть шанс ускорить мирный процесс. Украина готова. Украинцы заслуживают мира", - подчеркнул Сибига.

При этом, по его словам, главной темой разговора была чрезвычайная энергетическая ситуация в Украине, вызванная российскими ударами, а также срочная помощь от партнеров для восстановления электроснабжения и отопления для украинцев.

"На месте в Киеве мы координируем международную поддержку 24/7. Необходимая помощь уже поступает", - добавил Сибига.

Он сообщил, что вместе с партнерами обсудили новые пакеты оборонной и финансовой поддержки.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал УНИАН, 20 января глава Офиса президента Кирилл Буданов сделал заявление о достижении мира в Украине. Как отметил глава ОП, пока нельзя сказать, что "завтра наступит мир гарантированно", ведь многое зависит от Российской Федерации, которая начала и не прекращает войну.

В то же время, по словам специального представителя США Стива Виткоффа, российская сторона попросила его встретиться 22 января с Владимиром Путиным, инициатором войны против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: