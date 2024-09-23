Оставьте мечты о том, что мы сможем добрать в Вооруженные силы какое-то дополнительное количество воинов, и наконец выиграем войну. Ни добровольно, ни принудительно украинское общество на это не способно. И практика интенсивной бусификации последних полгода это показывает, и справочник рекрутинга раскрученных военных брендов об этом свидетельствует. Приток новых реальных кадров в ВСУ, ну, очень скромный.

У нас нет другого выхода, как рассчитывать на тех, кто уже есть в армии. А сейчас в армии, пожалуй, 80% гражданских в прошлом людей.

Для того, чтобы найти решение проблемы наполнения армии, имеет смысл именно им, экс-гражданским, дать возможность формировать кадровую политику вооруженных сил и наладить отношения с обществом.

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Потому что они, эти экс-граждане, по сравнению с профессиональными военными, свое общество оставили недавно и понимают его гораздо лучше, поэтому эту проблему смогут решить эффективнее.

Давайте честно признаем, что никакой массированной демобилизации после 36 месяцев войны не будет, потому что уже сейчас не готовится замена.

Темпы мобилизации едва конкурируют с уровнем потерь. Поэтому, помимо прочего, имеет смысл сосредоточиться на спасении того человеческого ресурса, который уже сейчас воюет. Несколько примеров такого отношения - ниже. Что же стоит делать?

Восстановите надзор за законностью в армии. Сейчас солдату некому пожаловаться на произвол командиров, кроме высших начальников (то есть тем, кто этих командиров и назначил). Поэтому - массовое СОЧ. Поскольку мы, нынешние военные, будем вынуждены воевать, минимум, еще несколько лет, то для нас следует обеспечить систему ротации между гражданской и военной жизнью. Модель может быть "3 месяца на войне - 1,5 в гражданской жизни", или "4 месяца войны - 2 месяца на гражданской" и т.д. Пребывание в таком режиме позволит восстанавливаться и не разрушать семьи и вообще частично сохранить гражданскую жизнь военных. Для этого нужен больший приток мобилизованных - но не такой большой, как для полной замены. На время войны убрать требования по званиям для назначения на те или иные должности. Сейчас в армию пришли люди с колоссальным управленческим или профессиональным опытом, компетенция которых позволяет сразу занимать очень высокие должности и управлять тысячами людей. Но нынешняя система это им в целом не позволяет делать. Повторюсь, у нас 80% вчерашних гражданских в армии. Они прекрасно воюют, так дайте им самостоятельно сформировать свою собственную армию, со своими правилами и процедурами. И напомню, что все инновации, которыми мы сейчас гордимся, возникли именно благодаря низовому активу, который действовал не по старым советским военным правилам. Сделайте систему оценки командиров. Это стандарт НАТО, если что. Нам срочно следует избавиться от неэффективных командиров, потому что они - хуже врага, приносят нам гораздо больше вреда, от них бегут в СОЧ тысячами, и погибают тысячами. Процедуры оценки есть в НАТО, или можно позаимствовать из подходов, которые практикуются сейчас в корпоративном секторе в отношении руководителей. Ускорьте процедуры выполнения приказов о переводе, а также позвольте свободно переводиться специалистам после определенного приличного срока службы на одном месте. Это даст людям шанс развиваться и эффективно использовать себя на войне. Иначе - массовое СОЧ. Примите отдельный статус высокотехнологичных родов войск (Силы беспилотных систем, кибервойска, РЭР/РЭБ и т.д.) по тому образцу, по которому сейчас такой статус есть у Сил специальных операций. Эти роды войск должны иметь особые механизмы для организации собственной работы и взаимодействия с гражданским сектором, а также кадровой политики. Нельзя организовывать подразделения айтишников по лекалам кавалерийских батальонов 19-го века, как это происходит сейчас.

Словом, армия, по меткому выражению одного из бойцов, должна перестать быть "тюрьмой для героев".

Игорь Луценко, военнослужащий, аэроразведчик, общественный деятель