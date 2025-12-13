Офицер надеется, что благодаря зачистке севера Купянска защитникам на левом берегу станет легче - отодвинутся позиции российских операторов дронов.

Начальник штаба батальона разведки бригады Национальной гвардии Украины (НГУ) "Хартия" под псевдонимом "Волк" рассказал, что сейчас в центральной части города Купянск заблокировано около 200 российских военных, подкрепление к ним в город уже несколько недель как не доходит. Об этом он сказал в эфире Радио Донбасс Реалии.

По его словам, сначала украинские защитники нарушили россиянам логистику, а затем начали проводить поисково-ударные действия, в результате которых северная часть Купянска и территория, откуда войска РФ проникали в город, была зачищена.

"Все они - с перекрытой логистикой, недополучают лекарства, еду, ни о каких ротациях у них не может идти речи", - отметил он.

В свою очередь, офицер отделения коммуникаций смежной 116-й мехбригады Валерий Киселев добавил, что оккупанты уже пытались прорваться к окруженным в городе с востока - где оборону держит 116-я ОМБр. Он надеется, что благодаря зачистке севера Купянска защитникам на левом берегу станет легче - отодвинутся позиции российских операторов дронов.

Зачистка Купянска - детали

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, снятое возле стелы на въезде в Купянск - город, о полном "взятии" которого в ноябре заявляли Владимир Путин и глава Генштаба Валерий Герасимов.

Ранее мониторинговый проект DeepState сообщил, что ВСУ вернули под свой контроль северо-западную часть Купянска и ведут бои против ВС РФ в центре города.

