Украинские войска продолжают выявление и уничтожение россиян уже в центральной части города.

В результате успешной операции Сил обороны Украины российские оккупанты были заблокированы в Купянске и зачищена вся северо-западная окраина города.

Как сообщает украинский мониторинговый проект DeepState, тяжелая и долгая операция продолжается, ведь анклавы россиян еще есть в центральной части города.

"В сети уже немало кадров, подтверждающих успешные действия СОУ, поэтому мы публикуем те сведения, о которых уже безопасно говорить", - пояснили аналитики.

Они отметили, что операция началась с создания рубежа блокировки и отрезания гарнизона противника в городе от основных сил.

"Силы обороны относительно молниеносно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого состоялась зачистка Мирного (оккупационное советское название Москалевка) и северо-западных окраин самого Купянска", - говорится в сообщении.

Так, Силы обороны продолжают выявление и уничтожение врага уже в центральной части города, где оккупанты имеют несколько анклавов, куда те вынуждены были оттянуться.

"Совместная работа ударной группировки 2 КНГУ "Хартия" (подразделений ВСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ "Альфа", КОРД и ВСП), а также ТГр "Купянск", - добавили в DeepState.

Ситуация в Купянске - последние новости

Как сообщал УНИАН, этой осенью россияне неоднократно заявляли о якобы захвате ими Купянска. Впрочем, на самом деле ситуация совершенно противоположная.

Военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что украинское командование не спешит раскрывать подробности вытеснения российских оккупантов из Купянска из-за применения "интересной тактики".

