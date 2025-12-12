Глава государства ознакомился с последними успехами украинских защитников в этом районе.

Президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил украинских защитников с Днем Сухопутных войск на Купянском направлении. Успехи украинских воинов в районе Купянска усиливают дипломатическую переговорную позицию Украины, отметил глава государства в обращении к украинцам.

"Сегодня - Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Много россияне говорили о Купянске - мы видим. Был, я поздравил ребят. Спасибо каждому подразделению, всем, кто сражается здесь, всем, кто уничтожает оккупанта", - сообщил глава государства.

Как подчеркивает Зеленский, сегодня чрезвычайно важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии.

"Именно так это работает: все наши сильные позиции внутри страны - сильные позиции в разговоре об окончании войны. Спасибо каждому воину! Горжусь вами! Спасибо всем нашим Сухопутным войскам - сегодня исключительно ваш день. Спасибо, ребята", - отметил президент.

Как сообщил корпус Национальной гвардии "Хартия" в Telegram, была успешно проведена операция по стабилизации обстановки на Купянском направлении.

"После действий противника и обострения ситуации в городе в сентябре этого года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский создал поисково-ударную группировку (ПУУ) "Хартия", которая начала операцию по ликвидации российского прорыва", - говорится в сообщении.

В частности, также при участии других подразделений удалось осуществить прорыв к реке Оскол, перекрыв снабжение врага.

В ходе операции были освобождены Кондрашовка, Радьковка и их окрестности и ряд кварталов на севере Купянска.

"Всего с 22 сентября по 12 декабря уничтожено 1027 россиян, 291 - ранен, 13 в плену. В окружении более 200 оккупантов", - говорится в сообщении.

Ситуация в Купянске

Как сообщал УНИАН, еще 20 ноября российский Генштаб рапортовал о полной оккупации города Купянск на Харьковщине.

Однако по данным мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты были заблокированы в Купянске, зачищена вся северо-западная окраина города. Продолжается тяжелая и долгая операция, ведь анклавы россиян еще есть в центральной части города.

