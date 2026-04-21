'Полный бред': в ВСУ прокомментировали заявления РФ об уличных боях в Орехове

Российские силы проводят ограниченное количество штурмов из-за высокой концентрации украинских войск.

В Силах обороны Украины опровергли заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова об уличных боях в Орехове Запорожской области. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Волошин заявил, что такая информация не соответствует действительности.

"Уличные бои в городе Орехов – это полный бред, ведь противник находится в 10–12 км", – подчеркнул он.

По его словам, ближайшие позиции российских войск фиксируются в районах Малой Токмачки и северных окраин Нестерянки, тогда как до самого города они не продвинулись.

Волошин отметил, что на этом направлении российские силы проводят ограниченное количество штурмов, поскольку украинские подразделения действуют на опережение.

"Даже речи не может быть о боях на улицах города. Чтобы в него войти, врагу нужно преодолеть нашу оборону", – заявил он.

Он также сообщил, что диверсионные группы РФ пытаются приближаться к Новоданиловке, расположенной примерно в 6 км от Орехова.

Кроме того, Волошин опроверг заявления об "успехах" российских войск в районе Новопавловки. По его словам, линия боевого столкновения проходит примерно в 8 км от населённого пункта, а информация о контроле над большей частью территории не соответствует действительности.

Ситуация на фронте

Оккупанты пытаются расширить зону контроля в Сумской области. От самого города Сумы они находятся на расстоянии около 35 км, сообщил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Ранее в 7-м кормусе ДШВ сообщили, что оккупанты безуспешно пытаются закрепиться на Покровском направлении в селе Гришино. Противник усилил давление на населенный пункт и пытается развить наступление.

