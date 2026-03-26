'Воровать деньги в воюющей стране': Флеш сделал резкое заявление о кадровых изменениях в Минобороны

Он сказал, что покинет команду, если "что-то пойдет не так" в борьбе с коррупцией.

Если что-то пойдет не так и я не смогу на это повлиять, я просто покину команду. Задача министра обороны Михаила Федорова и команды – сделать процесс закупок максимально прозрачным и эффективным, поэтому произошли новые кадровые изменения, связанные с оптимизацией в этой сфере. Об этом в Facebook написал Сергей (Флеш) Бескрестнов, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны.

"Я человек откровенный, поэтому напишу как есть. У многих людей в стране слово "Министерство обороны" ассоциируется, в частности, со словом "коррупция" после ряда скандалов в далеком прошлом. Задача Федорова и нашей команды – сделать процесс закупок максимально прозрачным и эффективным. И в нашей команде нет места коррупции и нет места "схемам". И одна из наших задач – выстроить вертикаль закупок вниз с такими же принципами и взглядами, как у руководителей МО, и мы это сделаем. Воровать деньги в воюющей стране могут только конченые извращенцы, и если такие найдутся, они будут сидеть в тюрьме", – подчеркнул он.

Флеш подчеркнул, что это касается всех, независимо от должностей.

"Это слово министра обороны и мое слово. Если что-то пойдет не так и я не смогу на это повлиять, я просто покину команду", – отметил он.

При этом он подчеркнул, что новая команда не может отвечать за то, что было раньше, потому что сейчас происходит реформа Минобороны.

По его словам, изменения не могут произойти за неделю, поэтому нужно время.

"Мы действительно работаем 24/7 по всем направлениям. А если увидите признаки коррупции в закупках, пишите мне, я обещаю лично донести информацию до министра", – отметил Флеш.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Михаил Федоров анонсировал изменение подхода к закупкам дронов – потребность в БПЛА будет формироваться автоматически на основе данных с фронта. Он сообщил, что подписал приказ о новом подходе к оборонным закупкам БПЛА.

По его словам, отныне потребность в дронах будет формироваться на основе качественных данных с поля боя – без человеческого фактора, субъективного влияния и коррупционных рисков. При этом он подчеркнул, что необходимо убрать "зоопарк" неэффективных решений, которые военные вынуждены дорабатывать собственными руками в окопах, поэтому государство будет закупать только то, что реально летает, поражает цели и доказало свою эффективность на фронте.

