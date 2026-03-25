Минобороны приостановило закупку бронетехники для ВСУ: что известно

В 2026 году до сих пор не заключено ни одного нового контракта – объемы поставок могут резко сократиться уже в конце года.

Министерство обороны Украины с начала 2026 года не заключило ни одного нового контракта на поставку бронетехники для ВСУ. Об этом сообщают украинские производители, которые традиционно подписывают соглашения уже в первом квартале.

Факт паузы подтвердил директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов. По его словам, армия пока получает технику по контрактам, заключенным еще в 2025 году.

Контракты откладываются

В Минобороны признают: имеющихся объемов может не хватить, но новые заказы появятся только после уточнения потребностей от Генштаба – не раньше второго полугодия.

Это создает серьезные риски для поставок. Ведь обычно соглашения заключаются до марта, чтобы производители успели изготовить технику в течение года.

"Если контракт подпишут в июле, первые поставки будут не позднее конца года – и то при идеальных условиях", – объясняет исполнительный директор и соучредитель компании Inguar Артем Ющук.

Производители без заказов

Об отсутствии контрактов заявляют сразу несколько компаний, среди которых "Украинская бронетехника" и "УкрАрмоТех". Гендиректор "УкрАрмоТех" Геннадий Хиргий отмечает, что спрос со стороны военных есть, но финансирование ограничено.

По его словам, ресурсы сейчас направляются на более критические направления – в частности, на дроны.

Ключевым фактором паузы называют сокращение оборонных расходов и неопределенность с финансированием от ЕС. Речь идет о кредитной программе объемом 90 млрд евро, которая оказалась под угрозой из-за позиции Венгрии.

По плану, значительная часть этих средств должна была пойти именно на военную поддержку Украины.

"Украинский совет оружейников" подчеркивает, что речь идет не о полном прекращении закупок, а об их замедлении. По словам исполнительного директора Игоря Федирко, на ситуацию повлияли сразу несколько факторов – бюджетные ограничения, изменение приоритетов и реформа системы закупок.

В то же время другие структуры, в частности Нацгвардия, продолжают заключать контракты, и отдельные соглашения уже подписаны.

Бронетехника на войне – последние новости

