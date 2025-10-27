Путин верит в то, что Россия уверенно побеждает Украину, хотя в реальности для Москвы все гораздо плачевнее.

Российский диктатор Владимир Путин не способен победить Украину на поле боя сразу по нескольким причинам. Об этом пишет La Stampa со ссылкой на двух высокопоставленных источников в американской разведке.

Отмечается, что у России есть четыре слабых места. Источники подчеркнули, что президент США Дональд Трамп об этом осведомлен.

По словам источников, слабыми местами РФ являются: массовое привлечение резервистов, сложная экономическая ситуация в стране, технологическо-военные возможности Украины и медленное продвижение российских военных в Украине.

Источники рассказали, что в первом квартале 2025 года в РФ рекрутировали 90 000 человек, после чего этот показатель пошел на спад. За весь 2025 год Кремлю удалось рекрутировать 292 000 гражданских резервистов.

По словам источников, экономические проблемы РФ также являются довольно ощутимыми. Международный валютный фонд оценил рост экономики России в 0,6%, что значительно ниже 4% в 2024 году, а сокращение доходов от экспорта нефти и газа только усугубят положение Кремля.

Более того, Путин верит в то, что Россия уверенно побеждает Украину, хотя в реальности для Москвы все гораздо плачевнее, добавили в издании. Источники поделились, что россияне регулярно теряют много техники и несут огромные потери.

В издании признали, что Россия действительно сделала свои ударные дроны типа "Шахед" смертоноснее. Тем не менее Украина также добилась огромных успехов в производстве беспилотников.

Журналисты напомнили, что Украина удвоила производственные мощности БПЛА с 1,5 млн до 3 млн единиц. Кроме того, в издании добавили, что Украина начала производить ракеты "Фламинго", которые позволят украинским военным наносить удары вглубь РФ.

Путину врут о реальной ситуации на фронте

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW), ссылаясь на публичную встречу российского диктатора Владимира Путина с военным командованием, заявили, что российский Генштаб сообщает главе Кремля дезинформацию о ситуации на фронте. В докладе начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова описанная ситуация существенно отличалась от реальности.

По словам Герасимова, российские войска окружили до 5500 украинских военнослужащих на Покровском направлении и заблокировали группу из 31 украинского батальона вблизи Покровска и Мирнограда. В ISW напомнили, что зимой-весной этого года Путин с подачи Герасимова уже объявлял об окружении тысяч украинских солдат в Курской области, что впоследствии так и не нашло своего подтверждения.

