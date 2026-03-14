С сегодняшнего дня погода в Украине начнет меняться

Ветер усилится по всей стране, а температура чуть снизится.

В субботу, 14 марта, в Украине еще будет тепло и солнечно, но погода все же возьмет курс на изменение. Об этом сообщает Погода УНИАН. Ветер услится до 7-12 м/с. Днем в большинстве областей столбики термометров покажут +10°...+13°, на северо-востоке будет свежее, а на западе - чуть теплее.

В западніх областях сегодня будет теплее всего. Тут воздух прогреется до +11°...+16°. Будет сухо и малооблачно.

На севере Украины также ожидается малооблачная и сухая погода. В Житомирской и Киевской областях термометры покажут +10°...+13°, а в Черниговской и Сумской похолодает до +8°...+11°.

На востоке Украины тоже станет на пару градусов свежее, +9°...+13°. Без осадков, лишь небольшая облачность.

Жителей центральных областей сегодня ждут сдержанные +10°...+13°. Тут туже ожидается малооблачный день.

На юге Украины суббота будет не очень теплой, +10°...+12°.

14 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды

14 марта - святого преподобного Венедикта. По приметам, если в этот день идет снег, то весна придет поздно. Если дует теплый ветер и погода солнечная, то лето будет с хорошей погодой, а если 14 марта идет дождь, то и лето будет дождливым.

