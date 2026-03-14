Полезно заранее знать хотя бы приблизительный размер своей будущей пенсии.

Пенсионная система Украины постепенно меняется, и для будущих пенсионеров становится все важнее заранее понимать, как формируется размер выплат. Ведь они зависят не только от возраста, но и от продолжительности официальной занятости и уровня заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Рассмотрим, как узнать размер своей пенсии в 2026 году и от чего он зависит.

Как узнать размер пенсии в Украине – реальная система подсчета

Начнем с того, что в Украине нет фиксированной "ставки" пенсии для всех граждан – ее размер рассчитывается индивидуально. При расчете учитывается страховой стаж, заработная плата, с которой уплачивались взносы в пенсионный фонд, а также несколько других факторов, которые часто не берут во внимание.

Так, в интернете можно встретить упрощенную формулу для определения размера пенсии по возрасту: Пенсия = Заработная плата × Коэффициент страхового стажа. Однако она скрывает одну важную деталь.

Дело в том, что "заработной платой" в этом уравнении называется не личный доход человека, а произведение средней зарплаты по стране, используемой специально для расчета пенсий, и индивидуального коэффициента заработка, который показывает, насколько доход был выше или ниже среднего уровня.

Коэффициент страхового стажа, в свою очередь, зависит от продолжительности официальной работы: каждый год оценивается примерно в 1%, так что 30 лет стажа дадут коэффициент около 0,30, а 35 лет – около 0,35.

Иными словами, реальная формула звучит так: Пенсия = Средняя заработная плата в Украине × коэффициент заработной платы × коэффициент страхового стажа.

Таким образом, в том, как узнать размер своей будущей пенсии в Украине, важно также учитывать среднюю зарплату по стране – причем не текущую, а усредненную за три года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.

Кроме того, в рамках пенсионной реформы продолжается постепенное повышение требований относительно того, какой нужен страховой стаж для пенсии. В 2026 году право выйти на пенсию возникает:

в 60 лет – при наличии не менее 33 лет стажа;

в 63 года – при стаже 23–32 лет;

в 65 лет – при стаже 15–22 лет.

И наконец, последний фактор, о котором также не стоит забывать – ежегодная индексация выплат. В 2026 году коэффициент индексации составил 1,121, то есть около 12,1%, что должно компенсировать инфляцию и рост средней зарплаты.

Как узнать размер своей пенсии – упрощенная система подсчета

Если разбираться в сложных уравнениях не хочется, а размер будущей пенсии все-таки любопытно узнать, можно воспользоваться упрощенной формулой, рекомендуемой самим Пенсионным фондом Украины.

Эта формула не столь точна, но в реальности только ее можно использовать для определения будущих выплат, так как узнать, какой размер пенсии будет у человека даже через каких-то 5 лет фактически невозможно. Для этого нужно будет предсказать размер расчетной заработной платы, которая меняется каждый год.

В случае же упрощенной формулы достаточно знать всего два ключевых показателя: общий страховой стаж и среднюю зарплату, с которой уплачивались взносы.

Например, если человек имеет 33 года стажа и официальную зарплату около 20 000 грн, то коэффициент стажа составит примерно 0,33. В таком случае ориентировочная пенсия может составлять около 6600 грн (20 000 × 0,33).

Впрочем, помимо того, что в реальности расчет сложнее, на итоговую сумму могут также влиять дополнительные факторы. Например:

доплаты за сверхнормативный стаж – примерно 1% от прожиточного минимума за каждый дополнительный год работы;

льготный стаж для некоторых профессий (например, шахтеров, работников вредных производств или военнослужащих);

специальные минимальные пенсии для отдельных категорий работников.

Более того, в страховой стаж могут засчитываться не только годы официальной работы, но и некоторые социальные периоды – например, служба в армии, больничные, уход за человеком с инвалидностью или уплата взносов как предпринимателем.

Таким образом, чтобы получать более высокую пенсию в будущем, главными условиями остаются длительный официальный стаж и высокая "белая" зарплата, с которой регулярно уплачиваются страховые взносы. Чем дольше вы работаете и чем выше ваш официальный доход, тем больше будет ваш трудовой стаж и, как следствие, размер пенсии.

Вас также могут заинтересовать новости: