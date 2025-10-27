Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о том, чего на самом деле не существует.

Российский Генштаб кормит Владимира Путина дезинформацией о ситуации на фронте. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на публичную встречу российского диктатора с военным командованием.

Так, накануне Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. И в этом докладе описанная ситуация существенно отличалась от реальности.

"Герасимов утверждал - очень вероятно, неправдиво - что российские войска окружили до 5500 украинских военнослужащих на Покровском направлении и заблокировали группу из 31 украинского батальона вблизи Покровска и Мирнограда", - пишет ISW.

Герасимов утверждал, что поручил своим войскам уничтожить якобы окруженные украинские войска в этом районе.

Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ сообщил Путину, что российские войска якобы окружили Купянск после того, как штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии провели фланговый маневр, захватили переправы через реку Оскол к югу от Купянска и тем самым якобы блокировали украинские войска на восточном (левом) берегу реки Оскол к востоку от Купянска. По словам Герасимова, в окружение якобы попали 18 украинских батальонов в Купянске - около 5 тысяч солдат.

ISW напоминает, что зимой-весной этого года Путин с подачи Герасимова уже объявлял об окружении тысяч украинских солдат в Курской области, что впоследствии так и не нашло своего подтверждения.

Во вчерашнем докладе Герасимова было еще много сомнительных тезисов: о захвате 70% Волчанска на Харьковщине и продвижении на юг от города, о почти полном захвате Ямполя в Донецкой области, о городских боях в Северске и Константиновке.

Доклад начальника Генштаба РФ оказался настолько оторванным от реальности, что из-за него возмутились даже российские Z-блогеры, отмечает ISW. Они опровергают окружение ВСУ в Покровске и Купянске и отмечают, что Герасимов, очевидно, выдает просачивание групп смертников-флагоносцев вглубь контролируемой ВСУ территории за захват этой территории, что не соответствует действительности.

"ISW не видел доказательств в подтверждение утверждений Герасимова", - пишут аналитики.

Американский Институт изучения войны констатирует, что имеющиеся в открытом доступе материалы свидетельствуют, что россияне контролируют Волчанск на 23%, а не на 70%. То, что Герасимов называет городскими боями в Константиновке, является единичными российскими солдатами, которые просочились между украинскими позициями, что является характерным для текущего этапа войны. Доказательств присутствия россиян в Северске вообще нет.

Герасимов врет Путину

Как писал УНИАН, в августе Герасимов засветил карту линии фронта, как ее видит российский Генштаб. Аналитики сразу обратили внимание на то, что карта сильно отличается от реальности.

Российский Генштаб обозначает как территорию полного российского контроля не только так называемую "серую зону" (территорию, которая не контролируется полностью ни одной из сторон или где недавно шли бои), но даже ту территорию, где хотя бы раз удалось засветиться российским ДРГ или смертникам-флагоносцам, и которую до сих пор контролируют ВСУ.

Например уже тогда, в конце августа, Герасимов заявлял о захвате южной части Покровска и значительной части Купянска.

Неизвестно, верит ли сам Герасимов в правдивость этой информации, но именно это он докладывает Путину.

