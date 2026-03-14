Дроны атаковали Афипский НПЗ: горит ключевая установка

Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России в ночь с 13 на 14 марта подвергся атаке дронов. Украина уже неоднократно атаковала этот завод.
Как отмечают российские власти, на заводе произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА.
В то же время Telegram-канал "КиберБорошно", проанализировав фото- и видеоматериалы пораженного объекта, пришел к выводу, что повреждена установка АТ-22/4.
Горение одной из колонн установки и утечка газа из сопутствующей эстакады подтверждают масштаб повреждений.
Как отмечают аналитики, эта установка является ключевым узлом НПЗ, с которого начинается технологический процесс переработки нефти.
Афипский НПЗ имеет проектную мощность переработки около 6,25 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, газойл, вакуумный газойл, мазут, серу и дистилляты газового конденсата.
Годовой объем переработки завода составляет более 2% от общего объема нефтепереработки РФ. Предприятие играет важную роль в обеспечении российской экономики и армии дизельным топливом.
Удары по российским объектам
Как сообщал УНИАН, 10 марта Силы обороны нанесли удар по российскому заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске, который производил системы управления всех видов ракет России.
По данным Генштаба ВСУ, он был поражен крылатыми ракетами Storm Shadow. Также отмечалось, что аэроразведку осуществляло подразделение отдельного полка беспилотных систем "Рейд".