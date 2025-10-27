Российские добровольцы из легиона "Свобода России" рассказали, почему выступили против режима Путина и воюют на стороне Украины.

Российские добровольцы в рядах украинской армии рассказывают, почему выступили против режима и как воюют против своих соотечественников, пишет The Independent.

Вблизи южной линии фронта корреспондент встретил российских добровольцев, которые воюют в составе украинских подразделений. Они объясняют, почему решили противостоять Владимиру Путину, как радикально изменилась их жизнь и почему готовы сражаться против тех, кого когда-то считали соотечественниками.

Один из бойцов, известный под позывным "Лаззи", говорит, что сначала вел деятельность на территории России против инфраструктуры врага, но в конце концов пересек границу и пошел воевать на передовую.

"Это не так сложно", - говорит он о своей предыдущей деятельности, но подчеркивает, что выполнение таких операций было опасным и подрывало его нервную систему.

Из-за страха за жизнь и преследования в России "Лаззи" выбрал фронт в Украине:

"Здесь, в Украине, я могу защищаться оружием. Да, на позициях страшно. Они хотят тебя убить. Но понятно: или ты, или они".

"Лаззи" - один из бойцов легиона "Свобода России", который подчиняется военной разведке и насчитывает несколько сотен человек - все они граждане России. В Москве их причислили бы к предателям: добровольцы говорят, что на родине за свободу высказываний и сопротивление режиму грозит реальная опасность.

"В России это гораздо опаснее. Кроме того, в России есть много людей, которые поддерживают режим. Скажи не то слово, и они тебя предадут", - говорит Лаззи.

Другой боец, известный как "Цезарь", бывший военный из Сочи, не скрывает своего пыла:

"Мне не жалко убивать собственных граждан, потому что они здесь делают очень плохие вещи, и я видел, как они убивали мирных жителей, как они насиловали, как они грабили, и они хотят уничтожить Украину. Путин разрушил не только Украину, он также разрушил мою страну".

"Цезарь" также рассказывает, что на фронте солдаты рассредоточены и вынуждены долго выживать под постоянными артиллерийскими ударами и атаками беспилотников.

Добровольческие формирования, включая "Свободу России", участвовали в боях на разных направлениях - от Сумщины до Бахмута - и заявляют об участии в отражении недавних наступлений на южных участках фронта. В то же время Киев активизировал кампании и против "ДНР/ЛНР" и на оккупированных территориях, а также проводит операции, направленные на критическую инфраструктуру России, что постоянно меняет расстановку сил с обеих сторон.

Добровольцы признают, что жизнь на передовой - это постоянный страх, истощение и бесконечное копание окопов. Они также отмечают, что изменения погодных условий - с приближением зимы - могут усложнить возможности беспилотников и открыть новые пути для наступательных действий противника.

Российские добровольцы на стороне Украины

Как сообщал УНИАН, граждане России, которые воюют против диктатора Владимира Путина в составе Российского добровольческого корпуса (РДК), отказываются возвращаться домой и готовы продолжать борьбу, пока режим Кремля не падет.

В комментарии The Telegraph 26-летний "Уайт" из Самары, который провел два года на передовой в Украине, отметил: "Я всегда хотел жить согласно своим идеалам. Когда война закончится, я буду продолжать борьбу, пока Путин не падет".

В то же время ранее командир РДК Денис Никитин рассказал, кто из россиян воюет против Украины. На войне против Украины умирают, как правило, российские нищие, жители "глубинки" и бывшие зэки - жители крупных городов не хотят идти на войну .

