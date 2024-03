Такой класс был создан в Сивашской школе, которая находится в Новотроицком районе Херсонщины.

Российские захватчики на временно оккупированной территории Херсонской области открыли первый "полицейский класс" в местной школе населенного пункта Сивашское. Об этом сообщили пророссийские Telegram-каналы.

Такой класс открыли с помощью коллег из Красноярского края, что в России. В пропагандистском сообщении говорится о том, что профильный класс "Правоохранительная деятельность МВД" на территории оккупированной Херсонщины является единственным.

"В торжественной обстановке офицеры вручили 14 ученикам Сивашской школы удостоверения, которые отныне будут указывать на их принадлежность к правоохранительным органам", - отмечают в сообщении.

В то же время в украинском издании "ИРС-Юг" прокомментировали такую новость и отметили, что Россия пытается воспитать из детей "верных сторонников своего тоталитарного режима".

"С этой целью оккупанты вводят в школах левобережья Херсонщины классы, в которых с детства будут готовить школьников к работе в силовых структурах РФ, называя это "патриотическим воспитанием"", - говорится в сообщении.

Как работает российская пропаганда

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты применяют тактику "пропаганды страха", чтобы запугать украинцев, из-за чего и распространяют слухи о новых наступлениях и угрожают масштабными обстрелами.

"Россия осуществляет так называемую "пропаганду страха". Постоянно слухи о наступлении с севера, постоянные слухи о 350 тысячах военных, которые пойдут на Харьков, заявления Соловьева об обстреле Киева, Харькова - это стратегия напугать, в том числе, украинцев", - объяснил он.

Как писал УНИАН, Россия активно "милитаризирует" украденных детей из Украины и готовит их к войне. По словам адвокационного менеджера кампании Where Are Our People? Кристины Шкудор, Россия не планирует возвращать украинских детей и нивелирует международное законодательство.

"Украина сможет вернуть всех депортированных Россией украинцев - как взрослых, так и детей, только при одном условии: если выиграет войну на поле боя. Поскольку пока нет желаемой победы, мы ищем другие методы. Мы прекрасно понимаем, что Россия подвергает депортации всех детей - от новорожденных до 16-18 лет, и если дети в 11+ уже знают, кто они, то дети новорожденные и до 10 лет - им можно "промыть" мозги и рассказать, что они должны о себе думать", - отметила Шкудор.

