Россия готовит украинских детей в оккупации и депортации к войне.

Российская Федерация наладила масштабную систему "милитаризации" украденных украинских детей и готовит их к войне, в том числе для участия в дальнейшей агрессии против Украины.

Об этом шла речь на пресс-конференции в Media Center Ukraine - Ukrinform с участием представителей ряда негосударственных организаций, которые занимаются этим вопросом.

В частности, адвокационный менеджер кампании Where Are Our People? Кристина Шкудор отметила, что РФ не хочет возвращать украинских детей, нивелирует международное законодательство, и никак заставить ее к этому нельзя.

"Украина сможет вернуть всех депортированных Россией украинцев - как взрослых, так и детей, только при одном условии: если выиграет войну на поле боя. Поскольку пока нет желаемой победы, мы ищем другие методы. Мы прекрасно понимаем, что Россия подвергает депортации всех детей - от новорожденных до 16-18 лет, и если дети в 11+ уже знают, кто они, то дети новорожденные и до 10 лет - им можно "промыть" мозги и рассказать, что они должны о себе думать", - отметила Шкудор.

При этом она подчеркнула, что украинским детям, которых вывозят, меняют свидетельство о рождении. То есть их делают гражданами РФ, передают на незаконное усыновление и потом найти такого ребенка становится просто не возможно.

Шкудор напомнила, по данным ООН, Россия депортировала за период полномасштабного вторжения 2,8 млн украинцев.

"Среди них мы знаем имена менее 20 тысяч детей, которые депортированы. Возвращены в Украину из депортации только 386. По данным представительницы уполномоченного президента по правам ребенка Герасимчук, цифра депортированных детей - где-то примерно почти 250 тыс. Но мы не знаем ни их имен, ни об их судьбе. Российская Федерация этих данных просто не предоставляет. РФ заявляет о 744 тысячах депортированных детей...", - отметила Шкудор.

По ее словам, для того, чтобы найти этих всех детей надо добраться до архивов РФ, где есть информация о том, как ребенка звали раньше, какое у него сейчас имя, и кто его усыновил.

"Тогда цепочку можно отследить. Сейчас такой возможности нет", - отметила Шкудор.

В то же время она подчеркнула, что время играет против Украины, поскольку страна-агрессор активно работает с депортированными украинскими детьми, стирая их национальную идентификацию сильной пропагандой. Как на оккупированных территориях, так на вывезенных в РФ наших детей "обрабатывают", начиная с возраста в 4-5 лет. Это происходит в садиках, школах, соответствующая работа организована во внешкольном образовании. То есть дети все время находятся под влиянием российской пропаганды.

По словам Шкудор, их всех готовят к войску, чтобы потом пополнить армию РФ. Непосредственную практику предоставляют в так называемых "летних лагерях", которые на самом деле не имеют ничего общего со здоровьем.

В свою очередь председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отметила, что именно в оккупированном Крыму Россия начала строить эту систему "милитаризации" детей. Но теперь это все в очень быстрых темпах и больших масштабах наблюдается и на новооккупированных территориях.

"Это не просто действия страны-агрессора. Это конкретное международное преступление. На сегодня речь идет в первую очередь о таких преступлениях, как пропаганда среди детей службы в российской армии. Это запрещено Женевской конвенцией - четвертой статьей, потому что государство-агрессор, оккупируя государство, не имеет права проводить такую пропаганду среди детей. Более того, если рассматривать Крым, то важно сказать, что пропаганда, которая распространяется на детей все 10 лет, по сути является средством совершения конкретного военного преступления. И это военное преступление является принуждением к службе.... Насколько эта пропаганда массовая, показывает система, которую мы исследовали и довели до Международного уголовного суда. Мы доказали, что действительно система целенаправленная и создана Российской Федерацией для милитаризации детей, чтобы потом, во время полномасштабной войны против нас, эти дети стали мобилизационным ресурсом", - констатировала Скрипник.

Она пояснила, что россияне создают для детей реальность, которой показывают, что те должны умирать "за Россию". На специальные "патриотические" программы, в частности в Крыму, выделяются большие средства. К процессу "милитаризации" детей привлечена даже церковь - проводились религиозные мероприятия под контролем оккупационных властей... Например, "посвящение" ракеты, которой потом бомбят Украину. Открывают религиозные лагеря "разведчиков-следопытов".

На пресс-конференции отмечалось, что в России созданы масштабные движения такие как "Юнармия", "Движение первых", "Молодая Гвардия", а также частные "кружки" и другие структуры, где так же происходит "милитаризация" украинских детей.

"Представьте: ребенок в школе - пропаганда, ребенок в спорте - пропаганда, ребенок в религии - пропаганда, ребенок пошел на улицу - там российские танки с какой-то выставкой, там где-то еще кто-то марширует. Это просто тотальная повседневная пропаганда и она ведется в очень агрессивной форме... Россия сама признала, что будет вести долговременную с нами войну... Ей нужен человеческий ресурс. И она в первую очередь будет его делать из наших оккупированных территорий, из наших детей. Поэтому это действительно страшное масштабное международное преступление, за которое точно должна быть ответственность. И мы должны сейчас останавливать это. Потому что дети, во-первых, умирают просто от оккупации, обстрелов, а через некоторое время они будут умирать уже в составе российской армии", - подчеркнула Скрипник.

Представительницы организаций отметили необходимость привлечь к ответственности не только высшее руководство РФ, но и исполнителей вплоть до уровня учителей, воспитателей за это преступление. Также ответственности не должны избежать российские пропагандисты, которые параллельно подстрекают к геноциду украинцев.

Как сообщила глава Центра гражданского просвещения "Альменда" Мария Сулялина, на оккупированных территориях Украины сейчас проживает более 1,5 млн детей и из этих детей 615 тысяч - дети школьного возраста.

Представители Украины создали петицию с призывом к ООН способствовать возвращению депортированных украинских детей. Эта петиция, по словам Шкудор, до 1 июня должна набрать 100 тысяч голосов, после чего ООН начнет ее рассмотрение.

Украина смогла вернуть часть детей в марте

22 марта стало известно, что в Украину удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий и РФ. По информации руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, пятеро детей находились в России после похищения захватчиками, а четверо на временно оккупированной территории. Он поблагодарил за помощь в возвращении этих украинских детей Катар.

В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что насильственная депортация - это одно из самых циничных преступлений этой войны.

Он отметил, что детей не просто вывозят с оккупированной территории Украины, а Россия сознательно пытается уничтожить любую связь детей с родиной, с родными и близкими.

