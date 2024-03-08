Она также не исключает осуществления врагом провокаций и терактов для дальнейшего обвинения в этих событиях Сил обороны Украины.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что российские оккупанты максимально давят на местное население на временно оккупированной территории Херсонской области перед "выборами".

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно сообщений о взрывах во временно оккупированном врагом Скадовске.

"Когда где-то проходит информация о взрывах, мы относимся к такой информации, тщательно проверяя. Потому что очень много сейчас провокаций. Помните: они готовятся к выборам, они готовятся к отчетному дню такому", - отметила Гуменюк.

Так, добавила она, не исключены провокации, в том числе и с использованием местных жителей и избирательных участков, на которых оккупанты сами могут осуществить террористические акты для обвинения в этом Сил обороны Украины.

"И таким образом - некое убеждение населения временно оккупированных территорий в том, что им лучше будет жить с "русским миром", - сказала пресс-секретарь.

На уточнение, как именно выглядит сейчас идеологическая "обработка" населения на левобережной части Херсонской области, Гуменюк рассказала, что обычно российские оккупанты сейчас используют подворовые обходы, так называемое преждевременное голосование, которое они там проводят якобы с маломобильными группами населения.

"Но в любом случае пытаются собрать максимальную фальсификацию, максимально давить на людей, приходя в дома, проводя там так называемые осмотры, а на самом деле - обыски, выискивая людей, лояльно настроенных. Убеждая под дулом автомата о социальных преимуществах того, что могут предоставить российское гражданство", - подчеркнула спикер.

В связи с этим, с угрозами, добавила она, многие люди вынуждены переходить под российское гражданство.

"Но тот факт, что оккупанты позволили гражданам - жителям временно оккупированных территорий голосовать даже по паспортным документам Украины, свидетельствует о провальности такой агитационной работы", - сказала Гуменюк.

Ситуация на Юге Украины накануне выборов в РФ

В начале марта в Мариуполь заехала полиция из Санкт-Петербурга перед выборами Путина. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Он подчеркнул, что в Мариуполе "идет большая зачистка". По словам Андрющенко, "все ищут партизан и дивергентов".

Как сказал советник мэра Мариуполя, "11 экипажей полицаев" из Санкт-Петербурга усилили подразделение Росгвардии, которые в свою очередь были отданы в подчинение ФСБ.

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