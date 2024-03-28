Коваленко отметил, что эти слухи усиливаются на фоне заявлений некоторых политиков о необходимости переговоров.

Россияне применяют тактику "пропаганды страха", чтобы запугать украинцев - поэтому распространяют слухи о новых наступлениях и угрожают массовыми обстрелами. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Россия осуществляет так называемую "пропаганду страха". Постоянно слухи о наступлении с севера, постоянные слухи о 350 тысячах военных, которые пойдут на Харьков, заявления Соловьева об обстреле Киева, Харькова - это стратегия напугать, в том числе, украинцев", - рассказал он.

Эксперт отметил, что эти слухи усиливаются на фоне заявлений некоторых политиков о необходимости переговоров.

"Это попытка повысить процент внутри Украины людей, которые будут согласны под этим страхом на мир любой ценой", - пояснил Коваленко.

Фейки о новом наступлении на Харьков

Российское издание "Медуза" со ссылкой на источники в российской власти распространило информацию о том, что Владимир Путин ставит перед собой цель захватить Харьков и постепенно закончить войну.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что информация о возможном наступлении на Харьков - это информационно-психологические спецоперации, направленные на то, чтобы посеять панику среди горожан и отвлечь внимание Вооруженных сил Украины.

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