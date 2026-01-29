Армия РФ захватила село в Днепропетровской области и продвинулась на Сумщине, - DeepState

По данным Генштаба, с начала суток на фронте произошло уже более 260 боевых столкновений.

Российские оккупационные войска захватили село Злагода Днепропетровской области.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState. Кроме того, враг продвинулся в Сумской области – вблизи приграничного села Грабовское.

"Враг оккупировал Злагоду, а также продвинулся вблизи Грабовского и Егоровки (Днепропетровской области, – ред.)", – говорится в сообщении.

Отметим, что до 2024 года село Злагода называлось Першотравневое.

Официального подтверждения приведенной выше информации о продвижении РФ пока нет.

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 29 января, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 268 боевых столкновений с противником. Только на Покровском направлении враг осуществил 83 атаки.

23 атаки оккупантов украинские подразделения остановили на Александровском направлении. К тому же, 41 атака произошла на Гуляйпольском направлении.

Война в Украине: ситуация на фронте

Российские войска пытаются окружить Гуляйполе Запорожской области и продвигаться в том числе в направлении Запорожья. Для увеличения количества боевых столкновений враг использует в том числе погодные условия, добавил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Между тем заместитель главы Офиса президента Павел Палиса сообщил, что оккупанты хотят выйти на административные границы Донбасса до конца марта – начала апреля. По его словам, враг также намерен создать "буферные зоны" в нескольких областях Украины.

