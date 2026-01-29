Россия стремится захватить весь Донбасс: в ОП назвали дедлайны оккупантов

По словам Палисы, в Харьковской и Сумской областях, а также Днепропетровской они хотят создать буферные зоны.

Планы российских оккупантов не изменились и сейчас их задача - до конца марта-начала апреля российским войскам выйти на админграницы Донбасса. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

"Миллион раз переносились. Я лично не вижу возможностей у России выполнить эту задачу в срок", - сказал он, пишет LB.ua.

"В дальнейшем Одесса, Николаев - на стратегическом уровне рассматривали. Но объективно, оценивая собственные возможности, топ российского генералитета пока не смотрит в том направлении", - отметил Палиса.

Заместитель считает, что Донбасс является их первоочередной задачей, но также и создание условий для оперативного успеха на Запорожском направлении. Он добавил:

"Россия пытается быстро достичь стратегического успеха, но в процессе стабилизации фронта - получить оперативный успех. По состоянию на сейчас оперативный успех смогли реализовать только украинцы. В начале войны, наверное, временно оккупированная часть Запорожской области, наверное, можно учесть, но спишем на эффект внезапности".

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал, что российская армия пытается охватить Гуляйполе на Запорожском направлении, использует погодные изменения, в частности, туман, чтобы увеличить количество боевых столкновений.

По его словам, на юге россияне увеличили количество авиаобстрелов и артиллерийских обстрелов.

