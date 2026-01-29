Россияне пытаются окружить Гуляйполе: в ВСУ рассказали, как враг использует туман

Противник применяет дистанционное минирование и сбрасывает бомбы на позиции ВСУ.

Российская армия пытается охватить Гуляйполе на Запорожском направлении, использует погодные изменения, в частности, туман, чтобы увеличить количество боевых столкновений. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, на юге россияне увеличили количество авиаобстрелов и артиллерийских обстрелов.

"За прошедшие сутки было несколько меньше зафиксировано боевых столкновений, однако абсолютно не меньше авиаударов с применением КАБов: было до 10 ударов и 7,5 десятков корректируемых авиационных бомб. Кроме того, примерно такое же количество противник применил и дронов-камикадзе, нанося удары по позициям Сил обороны. Немного увеличил количество обстрелов наших позиций из артиллерии и количество боеприпасов, которые применяет во время обстрелов", – сказал военный.

Он добавил, что враг пытается воспользоваться погодными изменениями. В частности, из-за того, что потеплело, в южных регионах наблюдался сплошной туман, противник это использует для увеличения количества штурмов. Например, вчера было до двух десятков штурмов, а сегодня, по состоянию на первую половину дня, уже три десятка.

"На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки было зафиксировано 12 боевых столкновений, большинство из них возле населенного пункта Гуляйполе. Кроме того, противник активно пытается штурмовать наши позиции в населенных пунктах, расположенных к северу и югу от Гуляйполя. В частности, продолжаются боевые столкновения в населенных пунктах Доброполье, Зализнычне, Зеленое", – рассказал спикер.

То есть, пояснил Волошин, враг стремится охватить Гуляйполе и продвигаться дальше в направлении Запорожья. По его словам, в Гуляйполе враг применяет дистанционное минирование, чтобы повредить логистические пути и украинские военные не проводили штурмовых действий.

Напомним, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что российские подразделения отошли с некоторых позиций в Херсонской областииз-за активных действий ВСУ. В частности, речь шла о том, что противник отступил с острова Алексеевский.

По данным спикера, враг не может восстановить там наблюдательные посты. Также стало известно, что с Херсонского направления оккупанты перебрасывают подразделения на Ореховское направление.

