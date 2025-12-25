Все бойцы, которые принимали участие в операции, представлены к государственным наградам.

В течение осени Силы обороны освободили от российских оккупантов 5 сел Днепропетровской области: Орестополь, Новоселовку, Сосновку, Хорошее и Вороное. Об этом сообщили в 225 Отдельном штурмовом полку.

"Операция по освобождению населенных пунктов продолжалась осенью 2025 года более 100 суток при поддержке бойцов 20-го армейского корпуса. Все это время воины 3-го штурмового батальона 225-го ОШП находились на позициях и выполняли контратакующие действия", - рассказали в подразделении.

Там назвали эту операцию уникальной, ведь "подразделение в течение более чем 100 дней непрерывно удерживало позиции и продвигалось вперед".

В полку добавили, что все бойцы, участвовавшие в операции, представлены к государственным наградам, и пообещали впоследствии знакомство с бойцами и истории из первых уст о событиях тех дней.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, оккупанты закрепились в Грабовском на Сумщине. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что они пытаются атаковать и продвигаться вглубь Украины, но это им не удается, "потому что все составляющие Сил обороны - подразделения ВСУ и ГПСУ - не дают врагу это сделать, применяя, в частности, артиллерию и беспилотные летательные аппараты".

Также мы писали, что оккупанты продвинулись в трех областях. Согласно недавним данным аналитиков DeepState, враг имел успехи вблизи Кондратовки Хотинской громады Сумской области, в Волчанске на Харьковщине и в Мирнограде Донецкой области.

В то же время на Харьковщине продолжается зачистка Купянска. По словам старшего лейтенанта Сил обороны с позывным "Алекс", после того, как был срезан выступ на севере от города, удалось перекрыть все возможные коридоры проникновения и обеспечения к подразделениям противника, которые находились в Купянске. Он заверил, что сейчас город не подконтролен организованным подразделениям российских оккупационных войск, и "об этом уже не может идти речь".

